Юрий Лапшин: «Портфеля инвестпроектов Красноярскому краю хватит на многие годы вперед»

Готовы ли власть и бизнес продолжать развитие экономики региона? Хватит ли им ресурсов и воли?

Экономика Красноярского края за прошедший год претерпела много изменений. О том, сумела ли она адаптироваться и хватит ли ей запаса прочности в столь непростой ситуации, DK.RU беседует с председателем правительства региона Юрием Лапшиным.

— Мы беседуем в тот момент, когда в Красноярске проходит экономический форум. Его главная тема заявлена как «Время Сибири». Юрий Анатольевич, какой смысл вы вкладываете в это словосочетание?

— Здесь заложено сразу несколько смыслов. Это и время обратить внимание на макрорегион, выступающий в качестве опорной базы российской экономики. Это и новая роль Сибири в современных внешнеполитических условиях. Это и значимость сибирских регионов в большом развороте на восток. Это и включение, если хотите, «общесибирского» мышления. То есть время осознать себя не отдельными субъектами федерации, а единым пространством со схожей спецификой, но с разными возможностями и ресурсами, которые нужно объединить для решения общей для страны задачи.

— То есть сегодня Красноярский форум стал площадкой коммуникации не только для бизнеса и власти, но и для регионов — между собой?

— Как и всегда, КЭФ отвечает запросам времени. Сегодня очень востребовано налаживание коммуникаций между регионами, обмен опытом. Поясню на практическом примере. В прошедшем году мы отчетливо осознали важность кооперации, когда были нарушены многие производственные цепочки. Предприятиям пришлось искать альтернативные каналы сбыта или поставок внутри страны. Появились специальные электронные справочные площадки по импортозамещению. Производство какой-то части исчезнувшей номенклатуры вообще пришлось осваивать самостоятельно. Со своей стороны мы оказывали этим процессам необходимую поддержку. В Красноярском крае по поручению губернатора был существенно докапитализирован Фонд развития промышленности с акцентами на поддержку проектов по импортозамещению.

Это дало результаты. Отрасль «производство машин и оборудования» в крае в прошлом году показала впечатляющий рост на 37,3%. У нас и в целом индекс промышленного производства оказался положительным — 102,9%, но «внутри» этого индекса одним из локомотивов стал прирост выпуска оборудования для металлургии, горнодобывающей и нефтяной промышленности. Как раз в той части, которая стала заменой импорту.

Все это результат и наших усилий, и усилий бизнеса, который быстро освоил опустевшие ниши, и общего стремления к кооперации. Получив этот опыт внутри региона, мы уверены, что он может дать еще большие эффекты при межрегиональном сотрудничестве. Какие-то ресурсы, которых нет у нас или их дорого производить у нас — наверняка можно найти у коллег в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях и так далее. Не обязательно, кстати, ограничиваться Сибирью, можно и нужно рассматривать кооперацию во всероссийском масштабе, но с учетом, конечно, транспортной составляющей.

— Транспортная составляющая сегодня становится самой важной. По сути, весь разворот на восток упирается в нее. И у края, как географического центра России, здесь важная транзитная роль.

— Мы вообще сильно загодя стали готовить плацдармы для разворота на восток. На юге занялись расширением железных дорог, модернизирован «южный ход» Междуреченск — Тайшет, как плацдарм для строящейся сейчас магистрали БАМ 2.0. В центральной части у нас большие вложения в развитие авиационной и логистической инфраструктуры аэропорта. Еще севернее успешно завершается наша крупная стройка — Высокогорский мост, первый в этих широтах. А в арктической части края создается инфраструктурная и ресурсная база для загрузки Севморпути. Все это — проекты, заложенные еще несколько лет назад, как оказалось — весьма предусмотрительно.

— Кстати, как вы относитесь к комбинированной идее перегрузки экспортной продукции в портах Красноярска и Лесосибирска для дальнейшей транспортировки Севморпутем?

— Пока это лишь один из возможных сценариев, рассматриваемых правительством РФ. Нужно будет рассчитывать экономику такого способа. Но само наличие такой идеи подчеркивает важность восточных устремлений. И вне всяких сомнений — при любых сценариях у Красноярского края и у всей Сибири в целом будет важная не транзитная даже, как вы сказали, а скорее — диспетчерская роль.

— А что касается собственных инвестиционных проектов, которые в том числе должны обеспечить товарную загрузку для новых транспортных потоков, не встали ли они на паузу?

— Не встали. Например, недавно на совещании у губернатора обсуждалось расширение состава Комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» новыми участниками. В работе еще восемь проектов с общей суммой инвестиций под 1 трлн рублей. Даже набранного ранее портфеля инвестпроектов хватит на многие годы вперед. Не в смысле, конечно, «горшочек не вари», но мы должны учитывать свои возможности в плане поддержки и ресурсного обеспечения заявленных инвестпроектов. В частности, ближайшей проблемой может оказаться кадровое обеспечение. Масштабные стройки, как губка впитывают трудовые ресурсы уже сейчас. И это на фоне рекордно низкой безработицы. Это вызов, над которым мы сейчас работаем и который, заботит инвесторов больше, чем санкционные ограничения. Санкции вообще практически не повлияли на решимость бизнеса запускать новые мощности. Да, у отдельных компаний возникла пауза в перепроектировании технологий, после отказа европейских партнеров. Но это была пауза в намерениях, а не отмена самих намерений.

Лучше всего ситуацию отражает статистика капиталовложений. В прошлом году объем инвестиций в экономику Красноярского края превысил уровень позапрошлого года, который и без того считался рекордным. Рост показателя — порядка 20% в номинальном выражении или чуть меньше 10% в сопоставимых ценах.

— Есть ли у государства возможности и дальше поддерживать этот рост в новых условиях?

— Для Красноярского края инвестиционный рост — это один из приоритетов и базовых условий развития. Механизмы и ресурсы его стимулирования мы хорошо представляем и используем. Это широкий спектр преференций, которые дает нам российское законодательство. Помимо этого, осуществляется и инфраструктурная поддержка в виде строительства объектов транспортной, коммунальной, социальной и прочей инфраструктуры в территориях инвестиционной активности. Часть необходимых для этого средств мы привлекаем и по линии федерального инфраструктурного меню. Есть и отдельные решения конкретно для поддержки инвестпроцессов в агропромышленном комплексе, в лесном комплексе, в предпринимательстве, в муниципалитетах и так далее. В общем, федеральным и краевым законодательством сегодня созданы все необходимые возможности, и мы используем их по максимуму.

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