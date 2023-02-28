Сергей Ладыженко: Енисейская Сибирь стимулировала инвестиционный рывок региона

Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» был инициирован главами Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва.

В то же время на площадке КЭФ главы регионов Енисейской Сибири подписали соглашение о сотрудничестве. О том, как развивается проект, мы беседуем с Сергеем Ладыженко, генеральным директор Корпорации развития Енисейской Сибири.

С момента подписания соглашения прошло пять лет. Каким образом за это время комплексный инвестиционный проект повлиял на экономический ландшафт Сибири?

— За пять лет Красноярский край поднялся на две позиции в рейтинге регионов России по показателю объема инвестиций и сейчас находится на седьмом месте. А в рейтинге по инвестиционному потенциалу регион вышел на пятое место в стране. Во многом такой мощный инвестиционный рывок обусловлен реализацией комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

Прошедший 2022 стал для региона периодом мощного инвестиционного рывка. Общий объем инвестиций в основной капитал в регионе по итогам 3 кв. 2022 составил более 479 млрд рублей, что на четверть больше, чем в предыдущем году. Результаты значительно превышают средние показатели по СФО — на 285%, а также средний показатель по России — на 23%. Это результат целенаправленной работы губернатора Красноярского края и команды правительства региона.

От добычи до теплиц

Какие проекты ЕС вы считаете флагманскими? Какие инвестиционные проекты появились недавно?

— Сегодня КИП «Енисейская Сибирь» на территории трех регионов включает 40 инициатив с общим объемом инвестиций 2,8 трлн рублей. Сейчас идет этап активной реализации. В рамках большинства проектов уже ведутся работы на строительных площадках, еще ряд инвесторов планируют выйти на стадию строительно-монтажных работ в предстоящий весенне-летний сезон. Есть и уже реализованные проекты. Первым из них стало создание деревообрабатывающей компанией «Енисей» нового производства по изготовлению древесных пеллет, в рамках которого было создано 250 рабочих мест.

Один из флагманских проектов с объемом инвестиций более 33 млрд рублей — это освоение компанией «Северная звезда» Сырадасайского месторождения угля. Его реализация предполагает создание 1168 рабочих мест. В конце 2022 компания уже начала отгрузку угля с месторождения по Северному морскому пути, идет строительство морского угольного терминала.

Еще один крупный проект — «Южный кластер»: инициативу реализует компания «Норникель». Его реализация обеспечит добычу до 9 млн тонн руды ежегодно. Общий объем финансовых вложений превысит 90 млрд рублей.

Продолжаются работы на площадке строительства пятой по счету золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) компании «Полюс». Ресурсы нового предприятия помогут серьезно увеличить золотодобычу в крае и стране. За счет новой фабрики на месторождении Благодатное перерабатывающие мощности вырастут до 17 млн тонн руды в год.

Несколько крупных компаний выступили с обращениями о включении их инициатив в Енисейскую Сибирь. В результате губернатор края утвердил новый портфель КИП, в который вошли еще 8 проектов в Красноярском крае с общим объемом инвестиций почти 1 трлн рублей.

Новые проекты будут реализованы в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых, девелопмент, логистика, обрабатывающее производство, сельское хозяйство. Среди инициатив — разработка Черногорского месторождения, освоение северо-западной части Таймырского угольного бассейна, реконструкция существующих и строительство новых мощностей по добыче магнезитов Киргитейского и Тальского месторождений, создание логистического парка, строительство тепличного комбината по круглогодичному выращиванию овощей, а также ряд крупных девелоперских проектов.

В чем проявляется синергетический эффект ЕС и влияет ли его развитие на МСП?

— В реализации КИП «Енисейская Сибирь» участвуют не только крупные компании, но и региональный малый и средний бизнес. Для привлечения МСП к участию в инвестиционных проектах был создан Реестр надежных поставщиков и подрядчиков Енисейской Сибири. Реестр стал рекомендацией для инвесторов при определении потенциального пула компаний для сотрудничества. Это помогает малому и среднему бизнесу не только заключить выгодные контракты, но и установить долгосрочные деловые взаимоотношения с крупным бизнесом.

Сейчас в списке более 460 компаний, за период реализации КИП они заключили 516 контрактов на сумму около 11 млрд рублей. Также Корпорация развития осуществляет консультирование компаний из числа субъектов МСП на предмет участия в закупочной деятельности.

Сила Арктики и туристический потенциал

Расскажите подробнее об арктическом направлении и его важности для региона.

— АЗРФ –— крупнейшая экономическая зона с единым набором налоговых и административных преференций для ведения инвестиционной деятельности. Между Корпорацией развития Енисейской Сибири и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики было подписано соглашение, направленное на реализацию совместных проектов в области устойчивого развития арктических территорий Красноярского края.

В настоящее время в Красноярском крае зарегистрировано 24 резидента Арктической зоны РФ. В их проекты будет инвестировано 37 млрд рублей, появится около 1700 новых рабочих мест. Инициативы арктических резидентов находятся в самых разных отраслях: это туризм, сфера услуг, информационные технологии, производство, строительство, торговля и другие.

Некоторые проекты уже реализованы. Например, построена турбаза с объемом инвестиций более 15 млн рублей. Завершается строительство загородного комплекса отдыха с объемом инвестиций более 237 млн рублей. Уже в этом году планируется запуск завода по производству асфальтобетонной смеси.

Для инвесторов, которые реализуют проекты в Арктической зоне, созданы комфортные условия. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действует субсидирование 75% объема страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. Меры господдержки позволяют предпринимателям быстрее реализовывать инвестпроекты, выходить на прибыль, создавать новую инфраструктуру для жителей арктических городов и точки притяжения для туристов.

На старте ЕС туристическое направление не было одним из приоритетов. Что изменилось? Есть ли инвестиционный потенциал у турнаправления и наблюдается ли интерес инвесторов?

— Красноярский край — регион с большим туристическим потенциалом: в прошлом году его посетили 898 тыс. туристов. Поэтому интерес инвесторов к проектам в сфере туризма есть. В настоящее время на сопровождении Корпорации развития находятся 9 проектов в сфере гостеприимства на общую сумму инвестиций более 37 млрд рублей, предполагающих создание более 1 тыс. новых рабочих мест.

Среди таких инициатив — создание комплексного туристического проекта «Затундра» в районе плато Путорано, строительство гостиничных комплексов, глэмпингов и загородных комплексов отдыха.

С целью развития туристической привлекательности регионов Енисейской Сибири Корпорацией формируются инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов. В том числе такие инвестиционные предложения разработаны для развития сферы туризма в Хакасии и Туве.

Например, это проекты по развитию приоритетных туристических зон Хакасии, таких как кластер Приисковый, рекреационный кластер «Горный», многофункциональный рекреационный кластер «Поднебесье» и другие. В Туве для развития сферы гостеприимства планируется строительство сети глэмпингов на озерах Чагытай, Дус-Холь, Чедер. Эти инвестиционные предложения были разработаны специалистами Корпорации развития Енисейской Сибири при поддержке правительства Хакасии и Тувы.

Какие проекты ЕС представит на КЭФ?

— Для участников и гостей Красноярского экономического форума состоится ряд презентационных мероприятий в формате роуд-шоу, на которых будут представлены инвестиционные и технологические проекты Сибири. На площадках межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», которая выступает ключевым партнером форума, состоится презентация инвестиционных проектов «Большая Сибирь». Также на КЭФ пройдут презентации инвестиционного потенциала регионов Сибирского федерального округа для иностранных делегаций, инвестиционных возможностей Республики Тыва и представление новых технологий Красноярского края.