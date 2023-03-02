На севере региона начнется добыча уникальных антрацитов
Речь идет о проекте освоения Лемберовского месторождения угля на Таймыре. Разработкой занимается компания «Северная звезда».
На КЭФ было подписано соглашение между правительством Красноярского края и компанией «Северная звезда», дающее старт освоению угольных антрацитов.
Суть проекта
Планируется производство угольного концентрата марки А на обогатительной фабрике в районе месторождения. Отгрузку планируется осуществлять через морской терминал юго-восточной части Карского моря у входа в Енисейский залив по Северному морскому пути.
О чем договорились стороны
В рамках соглашения стороны намерены выстраивать кооперационные связи с предприятиями малого и среднего бизнеса Красноярского края, их привлечению к поставкам товаров, совместно решать вопросы трудоустройства краевых специалистов.
Этапы
В 2023 компания намерена закончить строительство первого морского терминала на Таймыре. Следующий этап – добыча угольных антрацитов, состав которых признан самым уникальным в мире.
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