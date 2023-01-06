Акваторию терминала Сырадасайского месторождения на Таймыре обустроят в 2024

Работы профинансирует федеральный бюджет. В общей сложности на них выделят более 3 млрд рублей.

На строительство акватории грузового причала и канала морского угольного терминала Сырадасайского месторождения (Красноярский край, Таймырский район) из бюджета РФ выделят 3,187 млрд рублей. Соответствующее распоряжение правительства страны опубликовано на официальном портале правовой информации.

Все деньги должны поступить в 2023, а работы закончиться — в 2024.

По оценкам властей, проектные и изыскательские работы обойдутся примерно в 114,5 млн рублей. Их профинансируют из внебюджетных фондов. Таким образом общая стоимость работ составит порядка 3,3 млрд рублей.

Проект развития угольного кластера на базе Сырадасайского месторождения на севере Красноярского края реализует компания «Северная звезда». Главгосэкспертизу он прошел в середине 2020. Кластер будет включать в себя угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок и морской терминал. Запасы месторождения составляют 5,7 млрд тонн. Общий объем инвестиций на момент старта проекта оценивались почти в 50 млрд рублей.

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