Минэкономики Красноярского края подвело итоги 2022

Министерство экономики и регионального развития края Красноярского края проанализировало основные экономические показатели 2022.

Можно выделить несколько основных тенденций, оказавших значительное влияние на экономику края в уходящем 2022. Конечно, они связаны с текущей геополитической ситуацией. Это санкции, которые привели к сокращению импорта и смене экспортных рынков, а также существенно изменили производственно-логистические цепочки», — сообщила Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края.

По словам министра, многие предприятия, организация края провели масштабную работу, чтобы адаптировать закупки и сбыт к изменившимся условиям внешнеэкономической деятельности. Это ажиотажный спрос весной этого года, который вызвал значительные инфляционные колебания на потребительском рынке. И это — беспрецедентные меры поддержки бизнеса как на федеральном, так и на краевом уровне. Причем, чем сильнее оказывалось внешнее давление на экономику страны, тем мягче и комфортнее создавались условия для бизнеса, рыночных отношений внутри страны.

Рост

В целом по итогам года рост промышленного производства ожидается на уровне 3,6%. Положительные результаты зафиксированы за последние 10 месяцев в добыче полезных ископаемых — увеличение на 1,2%, обрабатывающих производствах — на 7,4%, энергетике — на 6,9%, в добыче угля — на 23,8%.

Положительная динамика наблюдается и в производствах, которые обеспечивают потребности внутреннего рынка. Выросло производство пищевых продуктов, строительных материалов, почти в 2 раза увеличилось производство машин и оборудования для металлургии, в 2,3 раза увеличилось производство транспортных средств — преимущественно космических аппаратов и оборудования к ним.

В сельском хозяйстве в 2022 рост производства составляет 1,5%, в основном за счет роста показателей в растениеводстве края. Введено в эксплуатацию почти 1,4 млн кв. метров жилья в регионе, рост по отношению к предыдущему году составил 3,6%.

Падение

Несмотря на общую положительную динамику, наблюдалось снижение объемов производства в ряде отраслей. В частности, индекс производства деревообрабатывающей отрасли составил 90%. Также

в связи с сокращением производства автомобилей российскими заводами почти в 2 раза сократился выпуск автомобильных дисков.

На потребительском рынке края цены на товары значительно колебались. После инфляционного всплеска в марте 2022 ожидалось, что инфляция по итогам года составит 16,7%. Однако в стране ввели параллельный импорт, ажиотажный спрос стих и в мае-сентябре 2022 проявилась дефляция.

На 2023 Минэкономики прогнозирует гораздо более скромный уровень среднегодовой инфляции — 6,4%.

Занятость

Ситуация на рынке труда в крае была стабильной — 2022 вошел в историю Красноярского края как год с самым низким показателем безработицы за последние 30 лет — сейчас уровень безработицы составляет 0,68%.

Инвестиции

По оценке министерства, вопреки пессимистичным прогнозам 2022 характеризуется очень высоким уровнем инвестиционной активности, объем которой превысит уровень 2021 в сопоставимых ценах на 3,8% и составит более 700 млрд рублей.

Если сравнить с объемом инвестиций до создания КИП «Енисейская Сибирь», то сейчас он почти в 2 раза больше — прирост инвестиций составил +87% (в текущих ценах).

Напомним, в 2017 объем инвестиций в Красноярском крае составил 374 млрд рублей.

Более чем в 1,5 раза за пять лет вырос валовой региональный продукт: с 1,9 трлн рублей в 2017 до 3,5 трлн (по оценке) в 2022.

Таким образом, в 2022 изменение экономических условий отразилось на деятельности всех отраслей экономки. Тем не менее, в новый 2023 мы входим, имея большой запас прочности. Поводом для оптимизма служит реализация комплексного инвестиционного проекта КИП «Енисейская Сибирь», который и сейчас продолжает прирастать новыми проектами», — отметила Анна Гарнец.

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