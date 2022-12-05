Человек года` 2022: номинация «Топ-менеджер» года по версии Президентской программы

Номинация появилась на премии «Человек года» впервые благодаря инициативе Президентской программы, которая отмечает в этом году свое 25-летие.

Андрей Малюгин,

генеральный директор Печатного Центра КПД

Занимается производством печатной, сувенирной продукции. Организовал швейное производство.

КПД обладает широким, возможно, максимальным в городе современным набором оборудования, некоторое — уникально для Красноярска. Деятельность предприятия построена по принципу замкнутого цикла, что позволяет контролировать качество, скорость, снижать себестоимость по всей цепочке производства.

Отдельное место на предприятии занимает швейное направление, и КПД является лидером по пошиву рекламных изделий в Красноярске.

Факт

Поле окончания Президентской программы (2019) компания увеличила собственные площади в 20 раз. Затраты на инвестирование в оборудование увеличились на 10 млн рублей (+200% по отношению к предыдущей пятилетке). Коллектив вырос на 25%.

Елена Попович,

директор по маркетингу «ОКБ Енисейпром»

«ОКБ Енисейпром» является многопрофильной группой компаний, выполняющей полный спектр услуг по проектированию и строительству зданий, сооружений, монтажу инженерных систем и сетей.

Елена Попович нашла себя в должности директора по маркетингу. Помимо выстраивания продаж создала рабочую цепочку отделов и процессов по другим направлениям.

Вошла в проект администрации Красноярска «Люди большого города — 100 лица[u1] ». Продвинула на московский рынок проект по теплоизоляции, вышла на федеральный формат. Разработала проект по внедрению IT-технологий «Контур ГСМ», робот-диспетчер.

Факт

После масштабного пожара в Уяре компания построила для погорельцев более 19 частных домов в рекордно сжатые сроки. Весь коллектив выкладывался на этом проекте на 100%.

Валентин Богомолов,

генеральный директор «Сибирской финансовой системы»

Компания занимается разработкой инвестиционных проектов, бизнес-планов, ТЭО, маркетинговыми исследованиями. Клиенты — компании и их собственники, планирующие реализацию инвестиционных проектов.

Выручка компании за последние 5 лет выросла почти в 5 раз, численность персонала — более чем в 3 раза.

В компании организована и поставлена на поток система адаптации, обучения и развития трудоустраиваемых выпускников вузов.

Факт

В 2020 бизнес оперативно был перестроен на стопроцентно дистанционный формат работы, после чего ряд наработок был внедрен в деятельность уже после снятия ограничений. За счет принятых управленческих решений удалось не только не потерять заказы и выручку, но и нарастить их.

В 2022 в связи с вводимыми ограничениями оперативно была перестроена работа на базе отечественного ПО.

Равиль Галиахметов,

директор «УК «Борус» и «Инсайт»

В группу компаний входят квест-парк «Поворот не туда», event-агентство «Morgan Le Fay», детский парк развлечений «Franke park» и консалтинговая компания «Штурман».

Компания отдает много времени и ресурсов на работу с подрастающим поколением. Организует деловые игры, фестивали, спартакиады по разным направлениям. Также реализуются благотворительные и волонтерские проекты.

Факт

Компания стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ. Равиль Галиахметов входит в совет молодых ученых и специалистов при губернаторе Красноярского края.

Елена Ростова,

коммерческий директор «СЭУ-24»

С 2007 «СЭУ-24» работает на рынке автоматизированных систем по учету энергоресурсов. За это время был накоплен огромный опыт в построении систем учета энергоресурсов как в бытовом, так и в промышленном секторе.

Факт

Компания участвует в развитии майнинга от Тюмени до Улан-Удэ, оказывая содействие в строительстве и использовании энергетических мощностей без правовых нарушений.

Юлия Кибардина,

заместитель генерального директора «Центра профессиональных услуг»

Компания занимается предоставлением бухгалтерских, консалтинговых, юридических услуг для малого и среднего бизнеса Красноярска. Главный принцип — максимально помоги предпринимателю. Сама Юлия Кибардина руководит направлением предоставления консалтинговых услуг и умеет одновременно контролировать 50 задач.

Факт

Юлия Кибардина — мать троих детей и консультант пяти директоров. Участвует в социальном проекте «Шествие в красных платьях». Будучи на обучении у Тони Робинса, прошлась по углям.

Светлана Лесова,

основатель «1-ая монтажная компания»

С момента начала работы компания успешно выполнила более 1 тыс. государственных и коммерческих проектов. Сделала безопасными более тысячи квартир, сотни офисных помещений, десятки детских садов и школ. Является партнером таких компаний, как «Альянс Строй», «СМ. СИТИ», УК «Калининская» и «Росы», агентство мировых судей, «ЮК-Ойл» и многих других.

Факт

Реализовывали собственный социальный детский проект «Как вести себя при пожаре». Светлана Лесова стала номинантом всероссийской премии «Бизнес Успех», прошла успешное обучение в АНО «Японский Центр» «Кайдзен».

Елена Вязьмина-Веремьёва,

директор «Гостеприимства будущего»

Топ-менеджер состоялась как профессионал в индустрии гостеприимства и сервиса. Является экспертом и представителем Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты (ЦС ТПП). Награждена знаком отличия «Лучший по профессии», отмечена дипломом в номинации «Менеджер года», свидетельством Посольства Франции и торгово-промышленной палаты (Париж). Участник и финалист межрегиональных конкурсов «Лидеры Енисейской Сибири», «Мастера Гостеприимства», «Лидеры России». «Создание и развитие Школы гостеприимства европейского уровня в Сибири» на базе КГАОУ.

Куратор номинации Элеонора Шипулина

Соучредитель номинации

За 25 лет деятельности Президентской программы через нее прошло порядка 130 тыс. человек, которые сейчас являются лицом красноярского (и не только) бизнеса.

Наши выпускники регулярно становятся обладателями титула «Человек года» в тех или иных номинациях. Поэтому в юбилейный год мы решили стать партнером премии и учредить приз для топ-менеджеров, — говорит Василий Ерошин, председатель Ассоциации выпускников Президентской программы «Красноярский лидер».

Определял победителей в этой номинации, как и в других, экспертный совет, в который вошли: Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития Красноярского края, Валерий Андрияшкин, исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, Евгения Бухарова, руководитель института управления, экономики и природопользования СФУ.

Деятельность претендентов оценивалась по нескольким параметрам. Во-первых, это, конечно, бизнес-показатели работы их компаний. Во-вторых, наличие в их практике современных кейсов и эффективность их решений. В-третьих, в каком количестве и с каким успехом компания реализует новые проекты. Наконец, в-четвертых, степень социальной ответственности предприятия и самого руководителя.