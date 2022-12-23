Министр экономики Красноярского края встретится с предпринимателями
На следующей неделе в Красноярске пройдет итоговая в этом году рабочая встреча закрытого делового клуба «Миллиард» для ведущих предпринимателей края.
На последней в 2022 встрече будет присутствовать Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития края. У предпринимателей будет возможность обсудить с министром финансововые итоги года, приоритетные направления развития экономики региона, задачи министерства на предстоящий год, экономические прогнозы в рамках региона по отраслям, применимость мер поддержки бизнеса, инвестиционные приоритеты, трансформацию экономики региона, ВЭД, реалии параллельного импорта, нацпроекты, макроэкономические прогнозы и другие вопросы, призванных выстроить стратегию развития регионального бизнеса на предстоящий год.
В Красноярске на круглом столе обсудят сотрудничество банков и предпринимателей
В Красноярске клуб «Миллиард» совместно с советником клуба Натальей Потаповой, вице-президентом банка «Открытие», проведёт круглый стол. Он будет посвящен сотрудничеству банковских структур и бизнеса.
Вдохновение и вызов — назван «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»
Завершающей номинацией премии стал «Предприниматель года» по версии закрытого делового клуба «Миллиард».
Спецпроект «Миллиард»: Борьба за премию, маркетплейсы и суперлига
Что происходит за дверями закрытого клуба «Миллиард»? Кто его резиденты и чем занимаются? Для чего люди хотят попасть в клуб? Ответы на эти и другие вопросы — в специальном проекте.