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Министр экономики Красноярского края встретится с предпринимателями

Министр экономики Красноярского края встретится с предпринимателями
Иллюстрация: Клуб «Миллиард»

На следующей неделе в Красноярске пройдет итоговая в этом году рабочая встреча закрытого делового клуба «Миллиард» для ведущих предпринимателей края.

#НОВОСТИ

На последней в 2022 встрече будет присутствовать Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития края. У предпринимателей будет возможность обсудить с министром финансововые итоги года, приоритетные направления развития экономики региона, задачи министерства на предстоящий год, экономические прогнозы в рамках региона по отраслям, применимость мер поддержки бизнеса, инвестиционные приоритеты, трансформацию экономики региона, ВЭД, реалии параллельного импорта, нацпроекты, макроэкономические прогнозы и другие вопросы, призванных выстроить стратегию развития регионального бизнеса на предстоящий год. 

Участниками встречи могут стать собственники компаний малого, среднего и крупного бизнеса в сферах оптовой торговли, ритейла, общественного питания, строительства, производства, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, логистики и ряда других. 
 
Встреча пройдет в понедельник, 26 декабря. Согласовать пригласительный можно на сайте закрытого делового клуба «Миллиард».
 
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Автор: Петр Савельев
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