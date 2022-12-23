Министр экономики Красноярского края встретится с предпринимателями

На следующей неделе в Красноярске пройдет итоговая в этом году рабочая встреча закрытого делового клуба «Миллиард» для ведущих предпринимателей края.

На последней в 2022 встрече будет присутствовать Анна Гарнец, министр экономики и регионального развития края. У предпринимателей будет возможность обсудить с министром финансововые итоги года, приоритетные направления развития экономики региона, задачи министерства на предстоящий год, экономические прогнозы в рамках региона по отраслям, применимость мер поддержки бизнеса, инвестиционные приоритеты, трансформацию экономики региона, ВЭД, реалии параллельного импорта, нацпроекты, макроэкономические прогнозы и другие вопросы, призванных выстроить стратегию развития регионального бизнеса на предстоящий год.

Участниками встречи могут стать собственники компаний малого, среднего и крупного бизнеса в сферах оптовой торговли, ритейла, общественного питания, строительства, производства, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, логистики и ряда других.

Встреча пройдет в понедельник, 26 декабря. Согласовать пригласительный можно на сайте закрытого делового клуба «Миллиард».

Читайте также: