В Красноярске на круглом столе обсудят сотрудничество банков и предпринимателей

В Красноярске клуб «Миллиард» совместно с советником клуба Натальей Потаповой, вице-президентом банка «Открытие», проведёт круглый стол. Он будет посвящен сотрудничеству банковских структур и бизнеса.

На круглом столе обсудят кредитный потенциал бизнеса с точки зрения банка и расскажут, на какие показатели эффективности, рентабельности, прибыльности, маржинальности нужно сфокусироваться бизнесу, если есть потребность в привлечении банковских кредитов , как смотреть свой баланс и как оценить свою кредитоемкость. Также в повестке — обсуждение мер поддержки малого и среднего бизнеса и разговор о финансовом мониторинге (в рамках закона 115-ФЗ). Кроме того, отдельная рабочая группа будет обсуждать оценку рисков при инвестициях в действующий бизнес или в стартапы.

К участию в мероприятии приглашают владельцов компаний малого, среднего и крупного бизнеса в сферах оптовой торговли, ритейла, общественного питания, строительства, производства , машиностроения, сельского хозяйства, транспорта, логистики и других сфер.

Мероприятие пройдет в понедельник, 19 декабря. Начало в 18:30. Согласовать пригласительный можно тут.

Справка Клуб «Миллиард» в Красноярске — это объединение владельцев компаний малого, среднего и крупного бизнеса Красноярского края в сферах оптовой торговли, ритейла, общественного питания, строительства, производства, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и логистики и других сфер.

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