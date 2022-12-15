В Красноярске на круглом столе обсудят сотрудничество банков и предпринимателей
В Красноярске клуб «Миллиард» совместно с советником клуба Натальей Потаповой, вице-президентом банка «Открытие», проведёт круглый стол. Он будет посвящен сотрудничеству банковских структур и бизнеса.
Справка
Что происходит за дверями закрытого клуба «Миллиард»? Кто его резиденты и чем занимаются? Для чего люди хотят попасть в клуб? Ответы на эти и другие вопросы — в специальном проекте.
В закрытом клубе «Миллиард» появилась рабочая группа по маркетплейсам
В ней резиденты клуба делятся с коллегами своими кейсами, инструментами, опытом, подрядчиками и даже аналитикой.
Резиденты клуба «Миллиард» обсудили метавселенную и кейсы по захвату рынков
В Красноярске состоялась очередная встреча резидентов клуба «Миллиард». Разбор успешных кейсов, актуальная информация и экспертиза – резиденты продолжают делиться уникальным профессиональным опытом