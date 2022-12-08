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Вдохновение и вызов — назван «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»

Вдохновение и вызов — назван «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»
Иллюстрация: ДК

Завершающей номинацией премии стал «Предприниматель года» по версии закрытого делового клуба «Миллиард»

#НОВОСТИ

Как подметили ведущие церемонии, клуб стал менее закрытым, а его резиденты более публичными, потому что предприниматели из «Миллиарда» отметились в шорт-листах многих номинаций, попали в тройки, а Владислав Авдеев победил в «Новых лицах бизнеса».  Что касается номинации «Предприниматель года», то в ней участвовали только резиденты, которых сейчас более 80 человек. Лучших выбирали открытым голосованием. В итоге была определены десятка шорт-листа и тройка лидеров:

  • Михаил Афоничев, «Енисейпром»;
  • Андрей Климович, «Альянссервис»;
  • Олег Матюшкин «Союзмашинжиниринг».

На церемонии был объявлен победитель. Им стал Олег Матюшкин.

Справка ДК

 
Компания «Союзмашинжиниринг» реализует инфраструктурные проекты для крупнейших корпораций страны. Это проектирование и строительство модульных зданий и быстровозводимых вахтовых городков, в том числе в Заполярье.
 

По словам Андрея Перфилова, учредителя клуба «Миллиард», репутация Олега Матюшкина является для каждого резидента клуба «Миллиард» вдохновением и вызовом одновременно.

Вместе со статуэткой Олегу Матюшкину был вручен драгоценный знак с эмблемами клуба и премии.

Автор: Петр Савельев
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