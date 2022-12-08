Вдохновение и вызов — назван «Предприниматель года» по версии клуба «Миллиард»
Завершающей номинацией премии стал «Предприниматель года» по версии закрытого делового клуба «Миллиард»
Как подметили ведущие церемонии, клуб стал менее закрытым, а его резиденты более публичными, потому что предприниматели из «Миллиарда» отметились в шорт-листах многих номинаций, попали в тройки, а Владислав Авдеев победил в «Новых лицах бизнеса». Что касается номинации «Предприниматель года», то в ней участвовали только резиденты, которых сейчас более 80 человек. Лучших выбирали открытым голосованием. В итоге была определены десятка шорт-листа и тройка лидеров:
- Михаил Афоничев, «Енисейпром»;
- Андрей Климович, «Альянссервис»;
- Олег Матюшкин «Союзмашинжиниринг».
На церемонии был объявлен победитель. Им стал Олег Матюшкин.
Справка ДК
По словам Андрея Перфилова, учредителя клуба «Миллиард», репутация Олега Матюшкина является для каждого резидента клуба «Миллиард» вдохновением и вызовом одновременно.
Вместе со статуэткой Олегу Матюшкину был вручен драгоценный знак с эмблемами клуба и премии.