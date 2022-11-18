Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 18.11
60,38
62,57
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске продают территорию бывшей военной части за 25 млн рублей

В Красноярске продают территорию бывшей военной части за 25 млн рублей
Иллюстрация: Земля.дом.рф

Информация о продаже появилась на сайте «Земля.дом.рф», земельный участок 18 га предназначен для комплексного освоения территории.

#НОВОСТИ

Площадь участка составляет 18,4 га, стартовая цена лота – 25 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 декабря.

Участок в Октябрьском районе между ул. Калинина и Цимлянской ранее принадлежал Минобороны, сейчас представляет из себя пустырь с остатками разобранных строений, окруженный прозоной и частным сектором.

 

Читайте далее

Виновный в обрушении стены в Солнечном найден

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Судом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать домСудом Роману Гольдману запрещено по ночам покидать дом
  • На правом берегу Красноярска продают ТЦ «Саяны» и ресторан «Медео»На правом берегу Красноярска продают ТЦ «Саяны» и ресторан «Медео»
  • «Любимая пекарня» взыскала с конкурента за использование бренда 0,5 млн рублей«Любимая пекарня» взыскала с конкурента за использование бренда 0,5 млн рублей
  • NordStar распродает билеты из Красноярска в Питер, Москву и СочиNordStar распродает билеты из Красноярска в Питер, Москву и Сочи
  • «Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Таиланд«Аэрофлот» запустит рейсы из Красноярска в Таиланд
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.