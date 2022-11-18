В Красноярске продают территорию бывшей военной части за 25 млн рублей
Информация о продаже появилась на сайте «Земля.дом.рф», земельный участок 18 га предназначен для комплексного освоения территории.
Площадь участка составляет 18,4 га, стартовая цена лота – 25 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 19 декабря.
Участок в Октябрьском районе между ул. Калинина и Цимлянской ранее принадлежал Минобороны, сейчас представляет из себя пустырь с остатками разобранных строений, окруженный прозоной и частным сектором.
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