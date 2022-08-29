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К Ванкору подвели новый газопровод

К Ванкору подвели новый газопровод
Иллюстрация: t.me/rosneftofficial

По нему будут доставлять газ, добытый в Туруханском районе Красноярского края в рамках проекта «Восток Ойл».

#НОВОСТИ
«Роснефть» завершила строительство газопровода между Сузунским месторождением и Ванкором, сообщили в пресс-службе компании.
 
Этот газопровод способен пропускать 2,2 млрд кубометров газа в год. Его протяженность составляет около 80 км. На Ванкоре газ будут подготавливать до товарного качества.
 
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Фото: t.me/rosneftofficial
Реализация газовой программы на Сузунском месторождении является важным шагом на пути к снижению углеродного следа масштабного проекта „Восток Ойл“. На Ванкорском месторождении создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, благодаря чему полезное использование попутного нефтяного газа достигает самого высокого уровня в отрасли — практически 100%», — рассказали в «Роснефти».

Для справки:

 
Сузунское месторождение расположено в Туруханском районе Красноярского края. Его извлекаемые запасы составляют 39 млрд кубометров газа. Освоение месторождения является частью проекта «Восток Ойл», реализуемого компанией «Роснефть». В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе.
 

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Всего таких судов будет построено десять. В ряду прочего они будут доставлять грузы для инвестпроектов «Норникеля».

 

Автор: Петр Савельев
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