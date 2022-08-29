К Ванкору подвели новый газопровод
По нему будут доставлять газ, добытый в Туруханском районе Красноярского края в рамках проекта «Восток Ойл».
Реализация газовой программы на Сузунском месторождении является важным шагом на пути к снижению углеродного следа масштабного проекта „Восток Ойл“. На Ванкорском месторождении создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, благодаря чему полезное использование попутного нефтяного газа достигает самого высокого уровня в отрасли — практически 100%», — рассказали в «Роснефти».
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