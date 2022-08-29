К Ванкору подвели новый газопровод

По нему будут доставлять газ, добытый в Туруханском районе Красноярского края в рамках проекта «Восток Ойл».

«Роснефть» завершила строительство газопровода между Сузунским месторождением и Ванкором, сообщили в пресс-службе компании.

Этот газопровод способен пропускать 2,2 млрд кубометров газа в год. Его протяженность составляет около 80 км. На Ванкоре газ будут подготавливать до товарного качества.

Фото: t.me/rosneftofficial

Реализация газовой программы на Сузунском месторождении является важным шагом на пути к снижению углеродного следа масштабного проекта „Восток Ойл“. На Ванкорском месторождении создана одна из самых разветвленных современных систем сбора, подготовки и транспортировки газа, благодаря чему полезное использование попутного нефтяного газа достигает самого высокого уровня в отрасли — практически 100%», — рассказали в «Роснефти».