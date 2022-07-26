«Роснефть» строит нефтеналивной терминал и причал порта «Бухта Север» вблизи Диксона

НК «Роснефть» приступила к строительству приемо-сдаточного пункта нефти и основного грузового причала для морских судов в порту «Бухта Север» на севере Красноярского края, сообщает «Интерфакс».

Строительство ведётся рядом с поселением Диксон в рамках проекта «Восток Ойл», сообщила компания.

Новый терминал обеспечит перевалку нефти с месторождений «Восток Ойл» по Северному морскому пути. Он станет крупнейшим в России нефтеналивным терминалом с парком для приема и хранения нефти (102 резервуара к 2030 году).

Саму же нефть в порт «Бухта Север» будут доставлять по строящейся нефтепроводной системе с месторождений Пайяхского и Ванкорского кластеров.

«На первом этапе строительства возводятся 3 грузовых и 2 нефтеналивных причала общей протяженностью почти 1,3 км, приемо-сдаточный пункт с 27 резервуарами объемом 30 тыс. куб. м. каждый, а также технологические объекты и сооружения вспомогательной инфраструктуры», — заявляют в компании.

С использованием инфраструктуры первой очереди объем перевалки нефти через морской терминал порта «Бухта Север» планируется довести до 30 млн тонн в год с последующим поэтапным выходом на общий объем перевалки до 100 млн тонн в 2030 году.

Ранее DK.RU сообщал, что в 2021 году «Роснефть» достигла рекордных показателей EBITDA и чистой прибыли, которая выросла до 883 млрд рублей.

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