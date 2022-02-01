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На месторождении «Роснефти» в Эвенкии взрыв. Два рабочих погибли

На месторождении «Роснефти» в Эвенкии взрыв. Два рабочих погибли
Иллюстрация: instagram.com

От взрыва погибли два рабочих компании ООО «СтройсервисСибирь» — подрядчика «Роснефти», выполняющей работы на Юрубчено-Тохомском месторождении, — сообщает СК.

#НОВОСТИ

Известно, что

31 января 2022 года при проведении сварочно-монтажных работ по установке площадки с перильными ограждениями на складе ГСМ кустовой площадки № 7 произошел отрыв крышки емкости объемом 50 куб. м».

Погибли сварщик и вышкомонтажник, пишет НГС24 со ссылкой на телеграм-канал «Борус».

СК и прокуратура проводят проверку на предмет нарушения правил охраны труда, повлекших гибель двух человек.

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Автор: Петр Савельев
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