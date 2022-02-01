На месторождении «Роснефти» в Эвенкии взрыв. Два рабочих погибли

Известно, что

31 января 2022 года при проведении сварочно-монтажных работ по установке площадки с перильными ограждениями на складе ГСМ кустовой площадки № 7 произошел отрыв крышки емкости объемом 50 куб. м».

Погибли сварщик и вышкомонтажник, пишет НГС24 со ссылкой на телеграм-канал «Борус».

СК и прокуратура проводят проверку на предмет нарушения правил охраны труда, повлекших гибель двух человек.

Год назад: главные новости июля-2021 Выборы и политические скандалы стали лейтмотивом месяца. А в городе главными «поставщиками» новостей стали рестораторы. Общепит переживал очередную волну кризиса и... расширялся. Новости ДК Красноярск

Губернатор Усс рассказал о планах застройки Красноярска Подготовка к 400-летию столицы региона станет одной из ключевых задач ближайших лет. Глава края связывает эту работу, в частности, с проектами застройки и развития транспортной системы. Новости ДК Красноярск

«Командор» и «Красный Яр» вошли рейтинг крупнейших компаний России Всего в перечне 500 российских компаний из различных отраслей. Оценивались они по размеру выручки, полученной в 2020 году. Новости ДК Красноярск

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