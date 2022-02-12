Рост прибыли Роснефти связан с нефтегазовой провинцией на севере Красноярского края

В 2021 году «Роснефть» достигла рекордных показателей EBITDA и чистой прибыли, которая достигла 883 млрд рублей.

Согласно опубликованным отчетам, чистая прибыль Роснефти за 2021 год почти в 7 раз превышает таковую за 2020 год.

Сообщается, что чистая прибыль Роснефти в IV кв. 2021 года достигла 187 млрд рублей, динамика ее роста является одной из самых высоких в отрасли.

Так, EDITDA Роснефти в 2021 году вырос почти в вдвое в годовом выражении и составил 2,33 трлн рублей — это рекордный уровень в истории компании. Маржа EBITDA составила 26,1%. По этому показателю Роснефть обошла конкурентов транснационального уровня:

Chevron — 24%,

Shell — 20%,

BP — 18%.

В IV кв. 2021 года EBITDA Роснефти вырос на 6% и составил 676 млрд рублей. Маржа по этому показателю составила 26,4%.

Выручка Роснефти в 2021 году выросла более чем на 52% в рублях — до 8,761 трлн рублей и превысила консенсус-прогнозы. В IV кв. 2021 года выручка выросла на 9,4% в рублях — до 2,537 трлн.

Капитальные затраты Роснефти за 2021 год составили 1,049 трлн рублей, что на 33,6% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Как отмечается, рост, в основном, связан с реализацией комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках проекта «Восток Ойл», а также наращиванием бурения «РН-Юганскнефтегаз».

Так, капитальные затраты проекта «Восток Ойл» в 2021 году выросли в 3,5 раза — до 231 млрд рублей. При этом, как отмечается, удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире. Удельные расходы «Роснефти» на добычу сократились на 3,5% и достигли минимального за последние пять лет уровня.

За 2021 год компания снизила чистый финансовый долг и торговые обязательства на $5,5 млрд. Чистый долг/EBITDA в долларовом выражении по итогам года уменьшился почти в два раза. В июле Роснефть досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в размере 73,55 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что в конце октября 2021 года капитализация Роснефти на ММВБ впервые в истории превысила 7 трлн рублей, а капитализация на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в $100 млрд. В течение 2021 года цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в полтора раза.

По мнению аналитиков, основной рост добычи обеспечен за счет реализации «Восток Ойл» — аналитики Goldman Sachs называют проект на севере Красноярского края «магнитом для инвесторов», а Bank of America Merrill Lynch присвоил проекту «Восток Ойл» статус «локомотива развития Роснефти».

Аналитики отмечают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить $100…120 млрд, а добыча нефти к 2030 году может составить порядка 100 млн тонн.

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