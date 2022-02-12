Рост прибыли Роснефти связан с нефтегазовой провинцией на севере Красноярского края
В 2021 году «Роснефть» достигла рекордных показателей EBITDA и чистой прибыли, которая достигла 883 млрд рублей.
Согласно опубликованным отчетам, чистая прибыль Роснефти за 2021 год почти в 7 раз превышает таковую за 2020 год.
Сообщается, что чистая прибыль Роснефти в IV кв. 2021 года достигла 187 млрд рублей, динамика ее роста является одной из самых высоких в отрасли.
Так, EDITDA Роснефти в 2021 году вырос почти в вдвое в годовом выражении и составил 2,33 трлн рублей — это рекордный уровень в истории компании. Маржа EBITDA составила 26,1%. По этому показателю Роснефть обошла конкурентов транснационального уровня:
- Chevron — 24%,
- Shell — 20%,
- BP — 18%.
В IV кв. 2021 года EBITDA Роснефти вырос на 6% и составил 676 млрд рублей. Маржа по этому показателю составила 26,4%.
Выручка Роснефти в 2021 году выросла более чем на 52% в рублях — до 8,761 трлн рублей и превысила консенсус-прогнозы. В IV кв. 2021 года выручка выросла на 9,4% в рублях — до 2,537 трлн.
Капитальные затраты Роснефти за 2021 год составили 1,049 трлн рублей, что на 33,6% выше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Как отмечается, рост, в основном, связан с реализацией комплексной программы освоения новой нефтегазовой провинции на севере Красноярского края в рамках проекта «Восток Ойл», а также наращиванием бурения «РН-Юганскнефтегаз».
Так, капитальные затраты проекта «Восток Ойл» в 2021 году выросли в 3,5 раза — до 231 млрд рублей. При этом, как отмечается, удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире. Удельные расходы «Роснефти» на добычу сократились на 3,5% и достигли минимального за последние пять лет уровня.
За 2021 год компания снизила чистый финансовый долг и торговые обязательства на $5,5 млрд. Чистый долг/EBITDA в долларовом выражении по итогам года уменьшился почти в два раза. В июле Роснефть досрочно завершила выплаты дивидендов за 2020 год в размере 73,55 млрд рублей.
Аналитики отмечают, что в конце октября 2021 года капитализация Роснефти на ММВБ впервые в истории превысила 7 трлн рублей, а капитализация на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 года преодолела отметку в $100 млрд. В течение 2021 года цена акций НК «Роснефть» выросла более чем в полтора раза.
По мнению аналитиков, основной рост добычи обеспечен за счет реализации «Восток Ойл» — аналитики Goldman Sachs называют проект на севере Красноярского края «магнитом для инвесторов», а Bank of America Merrill Lynch присвоил проекту «Восток Ойл» статус «локомотива развития Роснефти».
Аналитики отмечают, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить $100…120 млрд, а добыча нефти к 2030 году может составить порядка 100 млн тонн.
Читайте также
-
На месторождении «Роснефти» в Эвенкии взрыв. Два рабочих погибли
От взрыва погибли два рабочих компании ООО «СтройсервисСибирь» — подрядчика «Роснефти», выполняющей работы на Юрубчено-Тохомском месторождении, — сообщает СК.01.02.2022Новости ДККрасноярск
-
В «Восток Ойл» хотят заманить индийских инвесторов
Несколько компаний сейчас рассматривают возможность вхождения в этот проект «Роснефти», который реализуется на Таймыре. Пока они проводят техническую оценку его месторождений.22.11.2021Новости ДККрасноярск
-
«Роснефть» приступила к формированию геномного фонда россиян
Первые 100 000 полногеномных последовательностей россиян будут получены от сотрудников нефтяной компании. Траты на первый этап проекта составят 22,5 млрд руб.18.11.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Бывший вице-президент «Роснефти» станет содиректором «Тинькофф»
Нестандартное кадровое решение потребовалось, чтобы помочь компании выйти на международный уровень. Оливер Хьюз и Павел Федоров вместе сфокусируются на расширении географии компании.08.11.2021Новости ДКЕкатеринбург