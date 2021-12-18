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На Таймыре началось строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного разреза

На Таймыре началось строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного разреза
Иллюстрация: arctic-energy.com

Проект освоения Сырадасайского угольного месторождения входит в КИП «Енисейская Сибирь». Кроме того, компания «Северная звезда» получила статус резидента Арктической зоны.

#НОВОСТИ

Запасы Сырадасайского месторождения оцениваются в пять млрд тонн угля, инвестиции в проект до 2025 года – более 45 млрд рублей.

Обогатительная фабрика будет выпускать пять тонн угольного концентрата в год.

На базе месторождения планируется создание каменноугольного кластера: создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики мощностью пять тонн угольного концентрата в год и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома и других объектов. В непосредственной близости от обогатительной фабрики расположится морской порт «Енисей».

Полностью завершить проект создания каменноугольного кластера компания планирует в 2040 году.

Как отметили в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края, пандемия не повлияла на инвестиционную привлекательность региона, по итогам 2021 года объем вложений в инфраструктурные проекты, реализуемые в крае, достигнет 580 млрд рублей.

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Автор: Петр Савельев
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