На Таймыре началось строительство обогатительной фабрики Сырадасайского угольного разреза
Проект освоения Сырадасайского угольного месторождения входит в КИП «Енисейская Сибирь». Кроме того, компания «Северная звезда» получила статус резидента Арктической зоны.
Запасы Сырадасайского месторождения оцениваются в пять млрд тонн угля, инвестиции в проект до 2025 года – более 45 млрд рублей.
Обогатительная фабрика будет выпускать пять тонн угольного концентрата в год.
На базе месторождения планируется создание каменноугольного кластера: создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики мощностью пять тонн угольного концентрата в год и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского угольного терминала, автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома и других объектов. В непосредственной близости от обогатительной фабрики расположится морской порт «Енисей».
Полностью завершить проект создания каменноугольного кластера компания планирует в 2040 году.
Как отметили в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края, пандемия не повлияла на инвестиционную привлекательность региона, по итогам 2021 года объем вложений в инфраструктурные проекты, реализуемые в крае, достигнет 580 млрд рублей.
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