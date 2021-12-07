Число резидентов Арктической зоны вырастет в четыре раза

Николай Зуев, вице-премьер правительства Красноярского края, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее», что количество резидентов АЗРФ может вырасти с восьми до 34.

Сегодня у нас восемь резидентов Арктической зоны РФ с общим портфелем инвестиций 40 млрд рублей. До конца [2021] года будет 15, мы рассчитываем на цифру 34 в I полугодии 2022 года», — сообщил Зуев.

Таким образом, число резидентов увеличится более чем в четыре раза.

Самый крупный резидент Арктической зоны — компания «Северная звезда» (входит в корпорацию AEON), осваивающая Сырадасайское месторождение каменного угля на Таймыре.

Справка

АЗРФ — крупнейшая в России экономическая зона с единым набором преференций для ведения инвестиционной деятельности. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале Arctic Russia, минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект должен составлять не менее 1 млн рублей.

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