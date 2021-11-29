Роснедра выставили на аукцион участок россыпного золота в Северо-Енисейском районе
Торги начнутся с суммы в 5 480 000 рублей, шаг аукциона составит 548 тысяч. Месторождение располагается на участке, который в реестре обозначен как «р. Аяхта и Унтугун с притоками».
Как сообщают Роснедра, запасы россыпного золота, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых в пределах участка недр по состоянию на 01.01.2021 составляют: кат. С1 – 44 тыс. м3, песков, золота - 34 кг; кат. С2 – 602 тыс. м3 песков, золота - 257 кг;. Прогнозные ресурсы россыпного золота составляют по кат. Р1 в количестве 119,3 кг.
Площадь участка недр - 14,08 кв. км.
Аукцион состоится 14 декабря. Победит тот, кто заплатит максимальную цену.
По теме:
-
«Полиметалл» готов вложить в красноярский золоторудный проект почти полмиллиона долларов
Совет директоров АО «Полиметалл» одобрил план по освоению месторождения Ведуга с запасами 4 млн унций золота. Начало производства запланировано на II квартал 2025 года.08.11.2021Новости ДККрасноярск
-
«Черные копатели» нанесли нацпарку «Шушенский бор» ущерб на сумму в 9 млн рублей
Их задержали сотрудники нацпарка при попытке незаконной добычи нефрита. Об этом сообщает пресс-служба парка. Перед тем как задержать «копателей», сотрудники провели несколько рейдов.18.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Неэкологичным старателям запретили мыть в Манском районе на два месяца
В конце сентября 2021 года деятельность одной из старательских артелей, работающей на реке Кувай, была приостановлена, а материалы передали в суд. На днях он вынес свое решение.07.10.2021Новости ДККрасноярск