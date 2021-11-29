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Роснедра выставили на аукцион участок россыпного золота в Северо-Енисейском районе

Роснедра выставили на аукцион участок россыпного золота в Северо-Енисейском районе
Иллюстрация: nedradv.ru

Торги начнутся с суммы в 5 480 000 рублей, шаг аукциона составит 548 тысяч. Месторождение располагается на участке, который в реестре обозначен как «р. Аяхта и Унтугун с притоками».

#НОВОСТИ

Как сообщают Роснедра, запасы россыпного золота, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых в пределах участка недр по состоянию на 01.01.2021 составляют: кат. С1 – 44 тыс. м3, песков, золота - 34 кг; кат. С2 – 602 тыс. м3 песков, золота - 257 кг;. Прогнозные ресурсы россыпного золота составляют по кат. Р1 в количестве 119,3 кг.

Площадь участка недр - 14,08 кв. км.

Аукцион состоится 14 декабря. Победит тот, кто заплатит максимальную цену.

 

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Автор: Петр Савельев
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