Роснедра выставили на аукцион участок россыпного золота в Северо-Енисейском районе

Иллюстрация: nedradv.ru

Торги начнутся с суммы в 5 480 000 рублей, шаг аукциона составит 548 тысяч. Месторождение располагается на участке, который в реестре обозначен как «р. Аяхта и Унтугун с притоками».