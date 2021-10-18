«Черные копатели» нанесли нацпарку «Шушенский бор» ущерб на сумму в 9 млн рублей

Их задержали сотрудники нацпарка при попытке незаконной добычи нефрита. Об этом сообщает пресс-служба парка. Перед тем как задержать «копателей», сотрудники провели несколько рейдов.

Сначала при движении к территории парка по урочищу реки Голубая была остановлена колонна из трех единиц техники: бульдозера Komatsu, бензовоза на базе авто «Урал» и экскаватора Hyundai.

Водителей техники предупредили о федеральных законах, действующих на территории парка, однако позже автотехнику обнаружили на территории парка во время прокладывания новой дороги для личного пользования.

Незаконные действия были пресечены, поэтому нарушители не успели добраться до места добычи полезных ископаемых.

В результате незаконных действий при прокладывании этой дороги был нанесен ущерб национальному парку. Уничтожен почвенный покров и повреждены до степени прекращения роста деревья хвойной породы (кедры и пихты). По итоговым подсчетам ущерб был оценен на сумму в 9 млн рублей», — говорится в сообщении.

Материалы по данному факту переданы сотрудникам полиции для возбуждения уголовного дела.

Отметим, нацпарк «Шушенский бор» попал в топ-10 популярных природоохранных территорий. В рейтинге экологического туризма в России, которое опубликовало Аналитическое агентство ТурСтат, нацпарк занял 6-е место.

Общая площадь — 39.2 тыс. га. Пользование услугами и объектами парка платное — 30 рублей.

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