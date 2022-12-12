На Енисее строят новые причалы для проекта «Роснефти»

Компания «РН-Ванкор» (входит в НК «Роснефть») в рамках проекта «Восток Ойл» построила новый причал на реке Енисей в районе п. Воронцово на Таймыре.

Причал в ближайшее время начнет принимать грузы, поступающие по Северному морскому пути. В данный момент ведется строительство второго причала, — сообщает Корпорация развития Енисейской Сибири.

На Воронцово будет организована производственная база материально-технического ресурса (МТР) с временным вахтовым городком на 210 мест, складом горюче-смазочных материалов, вертолетной площадкой, подъездными дорогами и другими инфраструктурными объектами.

В зимнюю навигацию 2022 по Северному морскому пути начнут поступать грузы для строительства магистрального нефтепровода Ванкор…Пайяха…«Бухта Север», а также модульные комплексы, строительные блоки, железобетонные плиты, спецтехника и оборудование для нефтеперекачивающей станции №2, которая будет построена в 15 км от Воронцово.

Всего на Таймыре для потребностей проекта «Восток Ойл» будет задействовано 16 новых причалов. В логистическую цепочку транспортировки грузов по Енисею уже входят 8 действующих причалов — на Таналау, Карауле, Точино и в «Бухте Север».

Для приема грузов рядом с причалами построены 11 производственных баз общей площадью 100 гектаров. В ближайших планах – строительство на Енисее еще двух причалов и базы МТР «Лопатка».

Доставка грузов на объекты «Восток Ойл» осуществляется водным транспортом из Красноярска, по Севморпути из Архангельска и Мурманска, а также с Западно-Сибирской группы складов.

Дополнительно для перевалки грузов задействованы порт Дудинки и производственная база «Прилуки» в районе Игарки.

Возведение новых объектов логистической инфраструктуры на Енисее – причалов и баз МТР – позволило своевременно доставить необходимые грузы на первоочередные строительные площадки проекта «Восток Ойл» и уже летом 2022 начать эксплуатационное бурение на Пайяхском месторождении.

Справка «РН-Ванкор» (дочернее предприятие НК «Роснефть») — оператор входящих в проект «Восток Ойл» месторождений — Ванкорского и Пайяхского кластеров.

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