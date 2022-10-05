В Красноярском крае началась добыча на самом северном месторождении угля

Проект реализуется в рамках КИП «Енисейская Сибирь».

На Таймыре началась разработка Сырадасайского угольного месторождения. Первый уголь уже пошел на погрузку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Уголь нашего самого северного — Сырадасайского — месторождения пошел на погрузку. Здесь многое определяется словом „самый“ — конвейер, технологии, морские суда...», — написал глава региона.

Напомним, что проект освоения Сырадасайского месторождения каменного угля, которое расположено в 370 км севернее Норильска, реализует компания «Северная звезда». Его инвестиционная емкость составляет порядка 45 млрд рублей. В планах до 2025 построить на Таймыре угольный разрез, обогатительную фабрику и морской грузовой терминал. Насколько сейчас реализованы эти задумки, губернатор не сообщил.

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Ресурсы месторождения оцениваются в 5,7 млрд тонн, его освоение включено в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».

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