Мэр Красноярска рассказал о планах развития города в 2023

Губернатор края Александр Усс и мэр Красноярска Владислав Логинов обсудили планы по развитию города в 2023. Говорили о строительстве школ, детсадов, дорог и реконструкции культурных объектов.

Про дороги

В этом году начнется строительство развязки в жилом районе Тихие Зори , дорог от Судостроительной до Гладкова, на ул. Е.Стасовой и в жилом районе Бугач . Достроят переезд через Северное шоссе в мкрн. Солонцы-2. Среди планов ремонта: дорожные работы на ул.: Щорса, Аральской, Семафорной, Свердловской, Базайской, Коммунальном мосту, проезде от ул. 26 Бакинских комиссаров до Рейдовой.

Про транспорт

В 2023 на дороги Красноярска выйдут 89 новых автобусов, полученных муниципалитетом по губернаторской программе «Новый автобус». А на средства из федерального бюджета купят 11 электробусов и 3 зарядные станции.

Про школы, детсады и культурные объекты

В этом году на Бугаче начнется строительство нового детсада, а в жилом районе Медицинский городок и на ул. Крайней достроят дошкольные учреждения. Продолжат возводить школы в мкрн. Солнечный и Метростроитель, начнется строительство двух школ в мкрн. Взлетка и на ул. Омской. В 2023 начнут готовить проект модернизации музея «Мемориал Победы» и площади Победы. Кроме того, запланирован капитальный ремонт музея-усадьбы Сурикова.

Про благоустройство

В 2023 в Красноярске благоустроят 8 общественных пространств, а также два озера и спортивную аллею на о. Татышев . Также в Татышев-парке заработает причал у вантового моста, появится система навигации и сценический комплекс-трансформер с мобильными трибунами. На домах по ул. Ленина, Конституции СССР, Ады Лебедевой и пр. Мира появится архитектурная подсветка. Также планируют сделать ландшафтное освещение берегов о. Отдыха и Молокова.

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В Красноярске в 2023 построят 9 км новых дорог

В мэрии поделились планами строительства новых дорожных объектов в 2023. Так, в этом году достроят дорогу к школе в микрорайоне «Бугач». Ее протяженность составит 1,4 км.