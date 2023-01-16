Трамвайную инфраструктуру Красноярска отдают в концессию

Красноярск объявил торги на концессию по развитию с 2025 по 2041 трамвайной сети мегаполиса.

Мэрия Красноярска объявила конкурс на право заключения концессионного соглашения по развитию городской трамвайной сети с 2025 по 2041 на портале ГИС «Торги». Стоимость строительства и реконструкции трамвайных путей запланирована в размере 14,8 млрд рублей, покупка подвижного состава — 8,2 млрд. В настоящее время на портале опубликовано одно предложение о заключении соглашения, поступившее от ООО «Мовиста Регионы Красноярск» (Москва), которое рассматривается за основу, — сообщает Интефакс.

Данное предложение предусматривает реконструкцию концессионером 16 км существующих трамвайных путей и строительство 30 км новых. Так, согласно документации, под реконструкцию попадут пути на ул.: Московской, Коломенской и Мичурина, а также на Предмостной площади и пр. «Красноярский рабочий». Новые пути пройдут по ул. Мичурина и Авиаторов, Октябрьскому мосту, Северному шоссе и мкрн. Солнечный.

В обязанности концессионера также входит текущий и капитальный ремонты трамвайных путей, на эти цели будет выделено до 10 млн рублей на все время действия концессии.

Кроме того, должно быть закуплено 50 новых двухсекционных низкопольных трамваев, оборудованных wifi, с вместимостью не менее 160 пассажиров в одном вагоне.

В рамках концессионного соглашения «Мовиста» получит в свое управление всю трамвайную инфраструктуру Красноярска — депо, пути, контактные сети, а также право на муниципальные перевозки, маршруты которых будут включены в специальный реестр.

В рамках соглашения «Мовиста Регионы Красноярск» получит капитальный грант в размере 6,9 млрд рублей, а администрация города обязуется выплатить концессионеру эксплуатационный платеж в размере 16,1 млрд рублей и инвестиционный платеж в размере 28,8 млрд рублей.

Заявки с предложениями от других концессионеров принимаются на конкурс до 13 февраля 2023. Итоги будут подведены 15 февраля.

Справка

«Мовиста Регионы» — партнер «Трансмашхолдинга» по реализации проектов в сфере общественного транспорта, в том числе, с помощью механизмов государственно-частного партнерства. Ранее «Мовиста Регионы» реализовала проект по модернизации транспортной системы Тверской области, в 2022 заключила концессионное соглашение на модернизацию электротранспорта в Липецке, и заявилась в Перми.

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