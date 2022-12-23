В Красноярске начнут перерабатывать старые шины

Предприятие может появиться в городе уже в следующем году.

Завод по переработке старых автомобильных покрышек может появиться в Красноярске. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам года рассказал глава города Владислав Логинов.

Я дал задание проработать этот вопрос. Сейчас специалисты анализируют рынок — смотрят какие заводы на нем есть», — сказал он.

По словам Логинова, первый вариант уже найден, но заявленная цена в 10 млн рублей, уже не соответствует действительности.

Сейчас ищем другие — более-менее недорогие — варианты», — уточнил мэр.

Также он пояснил, что для строительства этого предприятия деньги бюджета привлекаться не будут. Оборудование планируют закупать по лизинговым схемам. Гасить же долг собираются с выручки от реализации продукции этого завода.

В идеале к лету 2023 это предприятие уже должно начать работать», — резюмировал Логинов.

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