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Зачем косить траву зимой: мэрия Красноярска пояснила свои действия

Зачем косить траву зимой: мэрия Красноярска пояснила свои действия
Иллюстрация: Дзен

В ТГ-канале мэрии столицы региона опубликовано сообщение с ответом на вопрос — почему нужно косить траву даже зимой?

#НОВОСТИ

По версии пиарщиков городской администрации, данный процесс необходимо делать заранее, чтобы весной было меньше пожаров из-за сухостоя, который может непредсказуемо и легко воспламениться около домов, линий электропередач с приходом тепла.

Скосить траву до снега невозможно, поэтому работы продолжают и зимой. Очередной контракт на выкашивание сухостоя начал действовать с 8 ноября 2022. За месяц подрядные бригады очистили от сухой травы 50+ территорий на 610 тыс. кв. м.

Работы обязательно будем продолжать. Ради безопасности красноярцев весной, — отметили в мэрии Красноярска.

 

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Автор: Петр Савельев
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