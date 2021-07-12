Гюзель Ханюкова: Наш риелтор в Сочи!

Она называет себя риелтессой и даже запатентовала «второе имя» как бренд. Она берется за самые сложные сделки с недвижимостью и уверена: покупать квартиру нужно с улыбкой и открытым сердцем.

Гюзель Ханюкова, руководитель агентства недвижимости «Бульвар 21», поделилась с «ДК» планами и переменами в своей жизни.

Риелтесса начала с места в карьер: «Я переезжаю в Сочи!» Когда? Да буквально на днях. Вот это новости! Впрочем, решение принималось не одномоментно.

— На самом деле я уже несколько лет работаю не только в Красноярске. Мир изменился, люди, во-первых, не сидят на месте, во-вторых, активно инвестируют в недвижимость. В последние два года 50 % сделок в моем портфеле риелтора — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край с акцентом на Сочи. Более того, спрос на Сочи растет в геометрической прогрессии. Вот и решила сменить место дислокации, — рассказывает Гюзель Ханюкова.

Красноярцы массово хотят жить в Сочи?

— И красноярцы, и жители других городов края хотят приобрести квартиру в Сочи. В первую очередь речь идет об инвестиции. Квартира в Сочи — это выгодно во всех отношениях. Растет в цене не по дням, а по часам. Можно сдавать и выплачивать ипотечный кредит. Многие покупают недвижимость с прицелом дальнейшего переезда. Набирает популярность формат жизни на два города. Если работа позволяет, почему же нет?

Но там, наверное, довольно плотный риелторский рынок?

— В Сочи строительный рынок — это вотчина риелторов. В отличие от красноярских застройщиков они не тратят силы и время на продажи квартир и практически целиком делегируют этот функционал риелторам. В Красноярске подобная ситуация была в нулевых. Что касается новичков из других городов, то к настоящим профессионалам относятся хорошо. Более того, несмотря на то что риелторов в Сочи вроде бы много, профессиональных, влюбленных в свое дело, как и в любой сфере, не хватает. Так что конкуренции я не боюсь.

В чем еще кроме продаж через риелторов отличие рынка недвижимости в Сочи?

— О, это совсем другой мир! Например, в Сочи очень мало больших квартир. Площади более 70 «квадратов» — редкость. Самые ходовые — это небольшие студии. Квартира в 56 метров уже считается немаленькой. Для сибиряков, привыкших к жилым просторам, это удивительно. Строят на юге быстро и сдают квартиры в черновой отделке. Никаких белых стен. Получаешь бетонную коробку с окнами и входной дверью. Все, дальше сам. Так что нужно сразу закладывать деньги на отделку. При этом, сделав ремонт, можно продать квартиру на несколько миллионов дороже. У меня были кейсы, когда люди купили квартиру с черновой отделкой, сделали ремонт на 500 тыс. и продали ее на 3 млн дороже. Все это в течение пары месяцев.

В Сочи нельзя долго думать и перебирать квартиры, словно капризная невеста женихов. Неделя раздумий может стоить миллион.

Как это?

— Совершенно реальная история из моей практики. Девушка посмотрела квартиру, вроде бы она ей приглянулась, но она решила еще подумать, посмотреть другие. Ничего не нашла. Однако цена на квартиру, которая ей изначально понравилась, за неделю выросла на миллион.

Скажи честно, обманывают в Сочи при покупке недвижимости? Легко нарваться на мошенников?

— Разумеется, такой ситуации, как была в 90-х, нет. Но в Сочи риелторы продают квартиры пачками, и о каком-то индивидуальном подходе к клиенту говорить не приходится. Продали квартиру, а дальше хоть трава не расти. А юридических тонкостей, что именно вы покупаете, много, и это крайне важно впоследствии. Я так никогда не работала и не собираюсь. Каждый мой клиент должен не просто купить квартиру, он должен максимум реализовать мечту и минимум получить удовольствие от сделки. Это мои личные KPI в работе. В любом случае тем, кто решил приобретать недвижимость в Сочи, советую обращаться к проверенным, своим риелторам. Мы же не меняем врачей, у которых лечимся. Ищем своих и потом держимся за них. Так же и с покупкой недвижимости. Главное, найти своего риелтора. Теперь у красноярцев есть свой риелтор в Сочи!

А как же Красноярск?

— Здесь мое сердце и мои любимые клиенты, которых никогда не брошу. Буду, как и прежде, помогать в поисках и покупке лучшей квартиры на самых выгодных ипотечных условиях. Например, сейчас есть отличная двухуровневая квартира на Алексеева, 93, наполненная счастьем и любовью, вдохновляющая. Большой просторный балкон, особенно он прекрасен летом. Мансарда с белым камином просто создана для теплых уютных вечеров. Пол подогревается, свечи горят... – гармония, романтика, спокойствие. Про такие варианты я говорю: это квартира мечты!

Квартира на Алексеева, 93