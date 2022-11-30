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Асфальтобетонный завод в Красноярске попытаются продать за 22,9 млн рублей

Асфальтобетонный завод в Красноярске попытаются продать за 22,9 млн рублей
Иллюстрация: 2ГИС

Глава Красноярска Владислав Логинов постановление о приватизации акций «Асфальтобетонного завода» на улице Лесопильщиков. Документ размещен на сайте мэрии.

#НОВОСТИ
В документе говорится, что планируется приватизировать 48,9984% акций предприятия, находящихся в собственности муниципалитета. Их будут реализовывать единым лотом через аукцион
 
Начальная цена продажи пакета акций составляет 22,9 млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены продажи акций. Дата торгов пока не назначена. 
 
Акции завода пытаются продать в течение нескольких последних лет, но желающих их приобрести пока не нашлось. Ранее акции планировали исключить из прогнозного плана приватизации муниципального имущества Красноярска на 2023...2025. Сообщалось, что по итогам первых шести месяцев этого года завод получил прибыль в размере 5,5 млн рублей.
 
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Автор: Петр Савельев
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