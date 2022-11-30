Асфальтобетонный завод в Красноярске попытаются продать за 22,9 млн рублей
Глава Красноярска Владислав Логинов постановление о приватизации акций «Асфальтобетонного завода» на улице Лесопильщиков. Документ размещен на сайте мэрии.
В документе говорится, что планируется приватизировать 48,9984% акций предприятия, находящихся в собственности муниципалитета. Их будут реализовывать единым лотом через аукцион.
Начальная цена продажи пакета акций составляет 22,9 млн рублей. Шаг аукциона составит 5% от начальной цены продажи акций. Дата торгов пока не назначена.
Акции завода пытаются продать в течение нескольких последних лет, но желающих их приобрести пока не нашлось. Ранее акции планировали исключить из прогнозного плана приватизации муниципального имущества Красноярска на 2023...2025. Сообщалось, что по итогам первых шести месяцев этого года завод получил прибыль в размере 5,5 млн рублей.
Читайте также:
-
Акции «Асфальтобетонного завода» в Красноярске передумали продавать
Из прогнозного плана приватизации муниципального имущества Красноярска на 2023...2025 планируют исключить ряд объектов, среди них — акции «Асфальтобетонного завода».
-
Мэрия Красноярска выставляет на продажу пакет акций «Асфальтобетонного завода»
Администрации Красноярска принадлежат 49% акций завода. Пакет акций «Асфальтобетонного завода» находится в собственности города с 1994 года.
-
«КрасКом» продает контрольный пакет «Асфальтобетонного завода»
Это непрофильный актив компании, заводом должны заниматься профессионалы, пояснили в «Краскоме». Пакет 49% акций принадлежит администрации Красноярска.