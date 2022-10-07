Акции «Асфальтобетонного завода» в Красноярске передумали продавать
Из прогнозного плана приватизации муниципального имущества Красноярска на 2023...2025 планируют исключить ряд объектов, среди них — акции «Асфальтобетонного завода».
Об этом на заседании комиссии по бюджету, собственности и экономическому развитию сообщила Наталья Павлович, заместитель главы города – руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений администрации Красноярска.
Акции пытались продать в течение нескольких последних лет, но желающих их приобрести не нашлось. На сайте горсовета сообщается, что ранее предприятие было стабильно убыточным, но по итогам первых шести месяцев этого года завод получил прибыль в размере 5,5 млн рублей. В настоящее время на предприятие идет модернизация, что должно повысить производительность и качество материалов. Ожидается, что это будет способствовать увеличению выручки компании и созданию новых рабочих мест.
Депутаты горсовета считают, что положительные изменения в экономической деятельности «Асфальтобетонного завода» связаны с недавней сменой второго акционера. Им стал «Красноярский нерудно-промышленный комплекс».
Ситуация в его деятельности изменилась, видимо, в связи со сменой второго собственника, который и внес новую волну в экономику предприятия. Это только во благо, потому что дополнительных ресурсов из бюджета города на АБЗ не идет, при этом, актив города живет и развивается», — отметил депутат Павел Павелко.
За три года доходы бюджета Красноярска от приватизации недвижимого имущества должны составить более 189,5 млн рублей.
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