Красноярский производитель ДЭС прибавил в скорости

Предприятие воспользовалось программой повышения производительности труда, реализуемой в Красноярском крае.

Компания «МегаВатт» на 29% ускорила процесс производства своих дизельных электростанций. Добиться этого ей удалось за счет участия в программе повышения производительности труда.

Как рассказали в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, которое курирует эту программу, в ходе работы на предприятии был запущен ряд нововведений. В частности, появились строгие стандарты для различных операций, введена процедура контроля текущей деятельности по чек-листам, разработаны и внедрены четкие схемы размещения материалов на рабочих местах и т.п.

На данном этапе результат, которого мы достигли, превзошел наши ожидания. Дальше будет сложнее, но мы четко понимаем, что надо делать, чтобы предприятие успешно развивалось», — отметил исполнительный директор «МегаВатта» Арисланбек Ганиев.

Напомним, что изначально в программе повышения производительности труда могли участвовать только компании с годовой выручкой от 400 млн рублей, но в октябре 2022 ее границы расширили, открыв доступ для предприятий, которые в год зарабатывают 200.. 400 млн выручки.

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