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Программу «Производительность труда» в Красноярском крае открыли и для малых компаний

Программу «Производительность труда» в Красноярском крае открыли и для малых компаний
Иллюстрация: мойбизнес-24.рф

Порог выручки, для входа в нее, снижен вдвое.

#НОВОСТИ

Региональная программа «Производительность труда» стала доступна для предприятий с выручкой 200…400 млн рублей в год, сообщили в центре «Мой бизнес».

Раньше в ней могли принимать участие только компании, годовая выручка которых была свыше 400 млн рублей. Однако, по словам заместителя руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства края Сергей Демешко, представители деловой общественности выступили с инициативой расширить ее границы.

В результате нашим агентством совместно с коллегами из Регионального центра компетенций, который входит в структуру центра „Мой бизнес“, был разработан региональный проект по повышению производительности труда на малых предприятиях», — рассказал он.

Планируется, что в 2022 в программе примут участие 10 предприятий, занимающихся производством, сельским хозяйством, транспортировкой и хранением, строительством или торговли.

Прием заявок уже стартовал. Подробнее о том, как принять участие в программе и оформить заявку, можно узнать по телефону 8-800-234-0-124.

Справка

 
Программа «Производительность труда» действует в Красноярском крае с 2019. Ее участниками стали уже 84 компании. Для предпринимателей участие в ней бесплатно.
 

 

 

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Теперь к нему смогут подключиться компании независимо от вида деятельности, но с определенной выручкой.

 

Автор: Петр Савельев
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