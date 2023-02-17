Транспортников Таймыра признали лучшим в России по производительности

Предприятие снова взяло главный приз Кубка Гастева. Причем оценки жюри в этом году оказались даже выше, чем в прошлом.

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» второй год подряд победил в Кубке им. Гастева. Об этом сообщил оргкомитет премии.

Кубок Гастева — это конкурс, который проводится среди российских предприятий. Он проводится при поддержке Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив, Союза машиностроителей России и других организаций с 2011. В нем оценивается приверженность компаний приципам бережливого производства и успехи на этом поприще.

Победа в этом Кубке для нас очень значима. Особенно в свете того, что оценка итогового аудита с прошлого года выросла с 89% до 92%, хотя планировалось вырасти до 95% в течение трех лет. Мы опережаем наши планы по совершенствованию производства и не собираемся останавливаться», — рассказал директор ЗТФ Алексей Новаков.

В числе проектов компании, которые получили высокую оценку экспертов, модернизация порта Дудинки. Проведеные там мероприятия позволили за зимнюю навигацию 2021.. 2022 нарастить количество обработанных в порту грузов на 75% по сравнению с показателями прошлых лет. Большая часть из них доставлялась в Дудинку по Северному морскому пути, развитие перевозок по которому входит в число приоритетных задач «Норникеля». Так, к 2030 объем поставок, приходящих на Таймыр по СМП, должен увеличится с 1,5 до 2,4 млн тонн в год за счет завоза в Норильский промышленный район грузов для «Серной программы», «Чистого Норильска», «Южного кластера», а также программы реновации Норильска.

Грузы для этих проектов доставляются из Мурманска. Для этого «Норникель» использует шесть ледоколов «Арктический экспресс» (Arc-7). Плюс суда, работающие в Енисейском заливе. В модернизацию своего флота компания в 2022 инвестировала более 1,1 млрд рублей.

Также в «Норникеле» планируют использовать Севрморпуть для поставки своих металлов на азиатские рынки, на которые в свете событий прошлого года пришлось переориентироваться металлургам. В компании даже не отрицают возможности создания собственного флота для этих целей.

Добавим также, что, по итогам 2021, Заполярный транспортный филиал «Норникеля» уже получал первую премию Кубка Гастева. Тогда ЗТФ стал первым подразделением компании, которое получило столь высокую оценку своей работы в сфере бережливого производства и производительности.

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