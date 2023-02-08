«Норникель» завершил консолидацию своих речных активов

Теперь всеми предприятиями компании, обслуживающими перевозки по Енисею, будет руководить единая структура.

Управление Лесосибирским портом перешло в «Норникель-ЕРП», сообщили в пресс-службе металлургического концерна. Порт пополнил список предприятий, которыми, в качестве единого исполнительного органа, будет руководить компания. Также в него входит Енисейское речное пароходство, Красноярский порт и Красноярский судоремонтный завод.

Процесс объединения управления своими речными активами «Норникель» начал в 2019. Цель: создать единый центр принятия решений и, через это, повысить удобства клиентов компаний, пользующихся услугами речников, и эффективность их (речников) производственных процессов. Присоединением к системе Лесосибирского порта этот процесс завершен.

Объединение предприятий под общим руководством позволит предложить комплексное решение задач, связанных с перевозками по Енисею, включая как транспортировку, так и обработку грузов», — говорит генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

Добавим, что по итогу 2022 грузооборот Енисейского речного пароходства составил 3,189 млрд ткм, что на 36% больше, чем до перехода под управление «Норникель-ЕРП». Самый большой прирост — более чем втрое — произошел в сегменте контейнерных грузов, которых за прошлый год было обработано порядка 123 тыс. тонн.

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