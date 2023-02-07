Енисейское пароходство вложило в экологическую программу свыше 300 млн рублей

Экофлот организации насчитывает семь судов. На их эксплуатацию и содержание пошла большая часть средств.

За 2022 Енисейское речное пароходство (входит в группу «Норникель») затратило на природоохранные мероприятия 301,7 млн рублей, что на 65% больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Большая часть этих средств — 299,5 млн рублей — пошла на содержание и эксплуатацию экологического флота компании, в который входят пять судов-сборщиков, два судна комплексной переработки отходов и две очистные станции (в Подтесовской и Ермолаевской ремонтно-эксплуатационных базах организации).

За время навигации 2022 эти суда собрали 13,1 тыс. тонн сточных вод, 4,3 тыс. тонн нефтесодержащих, около тысячи тонн мусора и завезли 3,5 тыс. тонн питьевой воды.

Мощности нашего экофлота достаточно, чтобы обеспечить работу всех судов Енисейского бассейна без ущерба для окружающей среды. И хотя затраты на его эксплуатацию с каждым годом растут, мы понимаем, что только так можно поддерживать чистоту Енисея, который всех нас кормит и поит», — рассказал исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Помимо этого на базе компании создана постоянно действующая система мониторинга соответствия качества поверхностных вод требованиям безопасности для здоровья людей, проживающих близ рек, которые входят в зону ответственности ЕРП. Помимо этого речники на добровольных началах чистят прибрежную территорию от мусора и металлолома.

В 2022 экологический флот Енисейского пароходства пополнился дополнительным судном: был приобретен и введен в эксплуатацию теплоход «Сборщик-2» грузоподъемностью 150 тонн. В межнавигационный период все суда были отремонтированы и прошли техобслуживание спецоборудования и судовых систем. Так что можно сказать, что к навигации 2023 компания полностью готова.

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В планах не только отремонтировать действующие суда, но и пополнить флот новыми.

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Всего таких судов будет построено десять. В ряду прочего они будут доставлять грузы для инвестпроектов «Норникеля».

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В компании заявили, что не исключают такой возможности в свете возможных перемен в логистике.