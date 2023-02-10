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Пусконаладку «Серной программы» в Норильске завершат к концу 2023

Пусконаладку «Серной программы» в Норильске завершат к концу 2023
Иллюстрация: пресс-служба "Норникеля"

Планируется, что к осени все конструкции будут смонтированы и начнется этап ввода объектов в опытно-промышленную эксплуатацию.

#НОВОСТИ

Опытные испытания и пусконаладочные работы на объектах «Серной программы» в Норильске планируют завершить в осенне-зимний период 2023. Об этом изданию «Северный город» рассказал главный инженер проектного офиса программы Илья Балабанов.

По его словам, основной объем строительно-монтажных работ на проекте уже выполнен. Так, практически завершена укладка бетона, смонтировано 80% металлоконструкций, на 75% готовы тепловые контуры зданий и сооружений и т.п.

Сейчас на площадке программы ведется монтаж тепловых контуров на вспомогательных объектах. Продолжается монтаж линий электропередачи, электрооборудования, проводится автоматизация и внутренняя отделка помещений.

Нынешний год будет ознаменован вводом объекта в опытно-промышленную эксплуатацию. Строительство зданий, сооружений и оборудования технологических трубопроводов будет в такой степени готовности, что мы сможем уже запускать пусконаладку технологического оборудования и подготовку его к последующей эксплуатации», — рассказал Балабанов.

«Серная программа» стартовала в Норильске в 2021. Ее инициатором выступила компания «Норникель», на предприятиях которой — Надеждинском металлургическом заводе и Медном заводе — и проходят основные мероприятия проекта. По планам металлургов, после запуска всех объектов программы, выбросы диоксида серы (основного загрязняющего вещества при производстве никеля) сократятся почти до нуля.

В конце прошлого года «Норникель» подтвердил, что планы по реализации «Серной программы» остаются в силе. Единственное, что сроки по Медному заводу будут несколько пересмотрены. Дело в том, что в этой части проект был полностью завязан на импортное оборудование. И сейчас его пересчитывают с учетом новых реалий.

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Автор: Петр Савельев
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