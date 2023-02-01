Решение государственной важности: присвоение аэропорту Норильска статуса международного

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, 28 января 2023 подписал распоряжение, согласно которому в Красноярском крае появится второй аэропорт со статусом «международный».

Аэропорт в Норильске работает с 1966, являясь единственным круглогодичным каналом связи с большой землей. Он обслуживает порядка 500 тыс. человек в год, и более половины пассажиропотока приходится на период отпусков норильчан. Как ожидается, новый статус не только откроет больше возможностей в плане перелетов для местного населения, но и существенно повлияет на экономическое развитие, причем как Норильска и Таймыра, так и, вероятно, всего региона.

Это очень важное решение российского руководства, когда нашу страну пытаются изолировать. Новый статус — новые возможности. Для Норильска и всего Красноярского края — это историческое событие», — считает Людмила Магомедова, депутат Законодательного собрания региона.

Прежде всего, международные перелеты окажутся на благо «Норникелю». Один из крупнейших налогоплательщиков края получит больше возможностей для взаимодействия с дружественными странами, на которые сейчас активно переориентируется весь российский экспорт. В том числе, прямое сообщение упростит доставку техники и запчастей, что в условиях большого производства стратегически важно.

Кроме того, сегодня Норильск — это «город глобальных перемен». Здесь реализуется самая крупная в стране экологическая Серная программа «Норникеля», проводится масштабная реновация, которая позволит обновить и жилой фонд, и социальную инфраструктуру. И это не считая инвестпроектов по развитию производств и добыче ресурсов, реализуемых на Севере. Сюда относятся и проекты «Норникеля» — «Южный кластер», строительство новой Норильской обогатительной фабрики, реконструкция Талнахской обогатительной фабрики и др. А также, например, проект «Восток Ойл» компании «Роснефть».

Новый международный статус норильского аэропорта поможет более оперативно решать в непростых геополитических условиях вопросы, связанные со всеми выше перечисленными задачами, считает Николай Уткин, старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона:

В первую очередь это решает логистические задачи, позволяет диверсифицировать цепочки поставок, снимая напряженность с традиционных каналов доставки грузов. Мы абсолютно уверены, что все это в совокупности привнесет новый позитивный импульс в развитие Норильска».

Наряду с крупным бизнесом свою выгоду может получить и малый бизнес, уверен Рафаэль Шагеев, президент Центрально-Сибирской торгово-промышленной палаты. По его мнению, прямые рейсы из других стран позволят расширить спрос на услуги местного предпринимательского сообщества, снизят логистическую нагрузку и себестоимость выпускаемой продукции. В частности, это толчок к развитию традиционных промыслов, также развитие ожидаемо получит туристический и гостиничный бизнес.

В целом для Красноярского края запуск еще одного международного аэропорта гарантирует рост инвестиционной привлекательности, усиление промышленных коопераций, создание дополнительных рабочих мест и налогооблагаемой базы. С учетом геополитического и стратегического взгляда на Арктику, а также санкционных процессов это решение государственной важности и большой прорыв в вопросе международных отношений», — отмечает Рафаэль Шагеев.

Не исключено, что международное сообщение также станет поводом к проведению на территории Таймыра новых международных мероприятий экономической направленности или созданию кластеров и центров, объединяющих предпринимателей, заинтересованных в работе в Арктике. Однако до открытия международного авиасообщения предстоит провести реконструкцию аэропорта, которую возьмет на себя «Норникель».

По сообщению компании, работы планируется начать в апреле 2023 и завершить в 1 кв. 2025. Обновление проведут в три этапа, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров. В результате в аэропорту появятся зоны пограничного и таможенного контроля, изменится конфигурация зоны выдачи багажа, будут оборудованы дополнительные залы ожидания, количество стоек регистрации увеличится более чем вдвое. Ранее на территории аэропорта уже проводили модернизацию, ключевым этапом которой стала реконструкция взлетно-посадочной полосы.