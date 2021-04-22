Серная программа «Норникеля» вышла на новый этап

В ближайшее время в Норильске начнется строительство четырех объектов, на которых впоследствии будут нейтрализоваться серные выбросы. Этим займется одна из крупнейших строительных компаний России.

Строить объекты Серной программы «Норникеля» на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске (не путать с одноименным предприятием в Серове) будет компания «Велесстрой». На днях организации подписали соответствующее соглашение, рассказали в пресс-службе металлургической корпорации.

Речь идет о четырех объектах. Это будут здания для хранения серной кислоты, приема и дробления известняка, приготовления известкового молока, нейтрализации серной кислоты. Кроме того, «Велесстрой» возведет межцеховые технологические эстакады, проложит трубопроводы и коммуникации.

Помимо строительных работ, «Велесстрой» смонтирует 24 установки смешивания известкового молока с серной кислоты, в результате которого последняя и нейтрализуется, превращаясь на выходе в безвредную гипсовую пульпу.

Контракт с „Велесстроем“ — это элемент стратегии компании по развитию строительного рынка в Норильском промышленном районе, необходимого для эффективной реализации нашей инвестиционной программы», — говорит старший вице-президент «Норникеля» — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами Сергей Дубовицкий.

В результате реализации Серной программы на НМЗ эффективность утилизации диоксида серы составит не менее 99%, что приведет к общему снижению выбросов в Норильске минимум на 45% по отношению к тому, что было в 2015 году.

Серная программа является одним из крупнейших экологических проектов «Норникеля». Она является частью инвестиционной программы компании, рассчитанной на 10 лет. На ее реализацию планируют потратить более 2 трлн рублей, которые пойдут на снижение негативного воздействия на окружающую среду, промбезопасность и охрану труда, обновление энергетического комплекса на Таймыре.

«Зеленую» стратегию «Норникель» реализует уже сейчас. Только в прошлом году компания модернизировала ряд топливных резервуаров в Норильске, перестроила систему управления рисками при эксплуатации особо опасных объектов, запустила систему мониторинга и опережающего контроля объектов, эксплуатирующихся в условиях вечной мерзлоты. Несколькими годами ранее именно по экологическим соображениям был закрыт старейший Никелевый завод в Норильске. В 2020 году остановлен устаревший плавительный цех в Никеле, а в марте 2021-го полностью прекращена работа металлургического цеха Кольской ГМК в Мончегорске.