Подразделение «Норникеля» признали лучшим в сфере бережливого производства

Заполярный транспортный филиал компании стал первым ее подразделением, принявшим участие конкурсе на кубок им. А.К. Гастева. И сразу стал победителем.

Заполярный транспортный филиал «Норникеля» выиграл кубок им. А.К. Гастева по итогам 2021 года, сообщает пресс-служба компании.

Это первое подразделение компании, принявшее участие в этом конкурсе, и первый порт в России, получивший эту награду», — рассказали металлурги.

Кубок им. А.К. Гастева — это самый масштабный конкурс проектов бережливого производства в СНГ. Проводится он с 2011 года при поддержке Минэкономразвития России, Агентства стратегических инициатив, Союза машиностроителей России и других организаций. Учредителем и организатором кубка является компания «Оргпром». По словам ее руководителя Валерия Коломыцева, в состязании участвуют предприятия из различных сфер, но больше всего промышленных. Их оценивают по трем направлениям: «Развитие персонала», «Развитие процессов» и «Развитие менеджмента».

В этом году сквозь экспертное сито прошло 15 компаний. Заполярный транспортный филиал оказался в числе лучших предприятий за всю историю конкурса.

В качестве подготовки к участию в конкурсе на кубок Гастева мы внедряли инструменты бережливого производства, систему 5C, трудились над повышением эффективности производства. Нам важно было не просто попасть в стандарт конкурса, а получить реальный результат, который в первую очередь мы сами ощущаем в работе», — говорит директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков.

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