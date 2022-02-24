Подразделение «Норникеля» признали лучшим в сфере бережливого производства
Заполярный транспортный филиал компании стал первым ее подразделением, принявшим участие конкурсе на кубок им. А.К. Гастева. И сразу стал победителем.
Это первое подразделение компании, принявшее участие в этом конкурсе, и первый порт в России, получивший эту награду», — рассказали металлурги.
В качестве подготовки к участию в конкурсе на кубок Гастева мы внедряли инструменты бережливого производства, систему 5C, трудились над повышением эффективности производства. Нам важно было не просто попасть в стандарт конкурса, а получить реальный результат, который в первую очередь мы сами ощущаем в работе», — говорит директор Заполярного транспортного филиала Алексей Новаков.
Принятая в прошлом году новая экологическая стратегия компании насчитывает сотни различных мероприятий по многим направлениям. Ряд из них уже запущены и дали первые результаты.
NordStar вернулся к допандемийным показателям пассажирских перевозок
За прошедший год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, увеличилось почти на четверть, а пассажирооборот — примерно на треть.
В шахтах «Норникеля» будут работать электрические машины
В рамках обновления парка горно-шахтной техники, компания закупила первые образцы аккумуляторных машин. Опробуют их на руднике «Заполярный».