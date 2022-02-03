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В шахтах «Норникеля» будут работать электрические машины

В шахтах «Норникеля» будут работать электрические машины
Иллюстрация: nornickel.ru

В рамках обновления парка горно-шахтной техники, компания закупила первые образцы аккумуляторных машин. Опробуют их на руднике «Заполярный».

#НОВОСТИ
Компания «Норникель» приобрела первые образцы аккумуляторных машин для работы в шахтах. Об этом рассказали в пресс-службе металлургического концерна.
 
Пока речь идет о двух единицах — подземном бетоносмесителе Utimec MF 500 SD и автобусе для перевозки людей под землей Utimec MF 205 PER SD. Основное преимущество этих машин — отсутствие вредных выбросов, что крайне важно при работе в шахте.
 
В шахтах «Норникеля» будут работать электрические машины 1
При полной загрузке и движении по уклону вверх заряда автобуса хватит на 10 км, бетоносмесителя — на 8 км. Заряжаться аккумуляторная техника будет на стационарных постах. Для полного заряда достаточно 40 мин. Кроме того, в комплекте предусмотрены мобильные зарядные устройства мощностью 40 кВт для подзарядки во временных пунктах отстоя. Также предусмотрен вариант зарядки от общей сети питания», — рассказали в «Норникеле».
Сейчас эта техника доставлена на рудник «Заполярный» для опытно-промышленных испытаний, которые продлятся полгода. За это время металлурги хотят понять, как ведут себя машины в условиях Арктики, что крайне важно, ведь подобная техника эксплуатируется в России впервые.
 
Обновление техники и оборудования одно из ключевых направлений развития предприятий «Норникеля». Ежегодно компания вкладывает в него миллиарды рублей, закупая самые современные и эффективные образцы. Так, в 2021 году на модернизацию инфраструктуры порта Дудинка было направлено 3,5 млрд рублей. На обновление же горной техники Заполярного филиала в прошлом году пошло более 6 млрд. На эти деньги были закуплены самые современные самоходные буровые установки, погрузочно-доставочные машины, шахтные автосамосвалы и вспомогательная техника — общим число 79 единиц.
 
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Автор: Петр Савельев
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