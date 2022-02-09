NordStar вернулся к допандемийным показателям пассажирских перевозок

За прошедший год количество пассажиров, воспользовавшихся услугами авиакомпании, увеличилось почти на четверть, а пассажирооборот — примерно на треть.

По итогу 2021 года авиакомпания NordStar (входит в группу «Норникель», базируется в Красноярске) перевезла на своих рейсах более 1,163 млн пассажиров, что на 24% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Общий пассажирооборот предприятия составил 2,554 млрд пассажиро-километров — это почти на 33% превосходит результат 2020 года. В целом самолеты компании за год налетали 32,372 млн часов — +16% к 2020-му.

«В 2021 году NordStar достиг уровня показателей доковидного периода В ряду прочего, этому поспособствовало расширение маршрутной сети и открытие ряда новых направлений — компания не только сохранила в расписании полетов рейсы по традиционным направлениям из Москвы, Красноярска и Норильска, но и расширила географию полетов, открыв 13 новых направлений», — рассказали в пресс-службе перевозчика.

В 2022 году авиаторы планируют еще больше расширить свою маршрутную сеть, но детали пока не раскрывают.

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