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Красноярские металлурги вошли в топ ESG-компаний России

Красноярские металлурги вошли в топ ESG-компаний России
Иллюстрация: @raexrr

Агентство опубликовало обновленный рейтинг российских компаний по их приверженности ESG-повестке. В десятке лидеров сразу две организации, работающие в Красноярском крае.

#НОВОСТИ

«Норникель» и «Полюс» вошли в топ-10 компаний ESG-ренкинга агентства RAEX. Причем, «Норникель» поднялся с 26 места на 8-е.

Судя по данным рэнкинга, самым большим достижением таймырских металлургов стало укрепление позиций в сегменте управления (G-ранк) — эксперты присвоили ему значение 4, что существенно лучше, чем у коллег по цеху. Также у компании ощутимо усилились позиции по направлению экологии (E-rank) — если годом ранее этот параметр оценивался экспертами в 33 балла, то сейчас они поставили оценку 12 (чем меньше, тем лучше — прим. ред).

Позиции «Полюса» также усилились благодаря экологическим инициативам компании — в основном за счет перевода производственных мощностей на возобновляемые источники энергии.

Примечательно, что среди лидеров ESG-рэнкинга от RAEX сразу десять компаний, представляющих те или иные сферы металлургии. Всего же в нем отражено 160 российских предприятий из различных отраслей.

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В Главном номере года «Деловой квартал» представляет «золотую сотню» предприятий Красноярского края, составленную на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс».

Автор: Петр Савельев
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