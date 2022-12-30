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Аэропорту Красноярск нарастили скорости обработки грузов

Аэропорту Красноярск нарастили скорости обработки грузов
Иллюстрация: пресс-служба центра «Мой бизнес»

Этого добились путем увеличения производительности труда работников складского терминала воздушной гавани, которая в итоге выросла почти на тонну в сутки на человека.

#НОВОСТИ

Скорость обработки грузов в аэропорту Красноярска увеличилась почти на 24% за счет внедрения компанией «Сибирь Карго Сервис» (оператор грузового терминала порта) принципов бережливого производства.

Внедрение новых подходов проходило в рамках участия компании в нацпроекте «Производительность труда», к которому она присоединилась полгода назад. За это время сотрудники компании, под присмотром специалистов Регионального центра компетенций (входит в структуру центра «Мой бизнес», курирует нацпроект в Красноярском крае), оптимизировали ряд процессов обработки грузов, на долю которых приходится более 80% выручки СКС. В результате они ускорились на 11%.

Это второе логистическое предприятие в Красноярском крае, с которым поработал РЦК, и здесь в большей степени был сделан упор на адресное хранение, на размещение оборудования, на обслуживание и т.д. Такие организационные мероприятия дали достаточно хороший эффект для предприятия. Полученный опыт внедрения инструментов бережливого производства здесь теперь будут тиражировать на других участках», — рассказал руководитель РЦК Павел Безсалов.

На сегодняшний день в нацпроекте «Производительность труда» участвуют уже 89 предприятий Красноярского края. Если раньше в ней могли принимать участие только компании с годовой выручкой от 400 млн рублей, то в октябре этого года ее открыли и для тех, кто зарабатывает от 200 до 400 млн рублей выручки в год.

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Итоговая цена оказалась более чем вдвое рыночной стоимости пакета.

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Рост произошел за счет поставок внутри страны. Экспортные же сократились, но по-прежнему превалируют в общем объеме.

Автор: Петр Савельев
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