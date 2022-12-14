Контейнерные перевозки по КрасЖД прибавили почти 4%

Рост произошел за счет поставок внутри страны. Экспортные же сократились, но по-прежнему превалируют в общем объеме.

За 11 месяцев 2022 по Красноярской железной дороге перевезено 222,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 3,8% больше, чем за тот же срок 2021, сообщили в пресс-службе магистрали.

Основной прирост показали:

цветные металлы — 17,8 тыс. ДФЭ (+14,8%);

химикаты и сода — 11,2 тыс. ДФЭ (+2,5%);

строительные грузы — 1 тыс. ДФЭ (+16,2%);

зерно — 846 ДФЭ (в 2,5 раза);

каменный уголь — 498 ДФЭ (в 60 раз).

Наибольшая часть контейнеров, перевезенных по КрасЖД, проследовала за рубеж. Всего за январь-ноябрь 2022 по этому направлению прошло 156,6 тыс. ДФЭ, что на 4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. А вот внутрироссийские перевозки увеличились на 29% и составили 65,8 тыс. ДФЭ.

В целом за отчетный период контейнерами было перевезено 2,918 млн тонн грузов.

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