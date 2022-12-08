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Пассажиропоток в аэропорту Красноярск идет на рекорд

Пассажиропоток в аэропорту Красноярск идет на рекорд
Иллюстрация: пресс-служба аэропорта Красноярск

Международный аэропорт Красноярск имени Хворостовского подвел итоги ноября 2022. За последний осенний месяц там перевезли 251 125 пассажиров.

#НОВОСТИ
Если сравнивать с ноябрем 2021-го, то это больше на 11 %. Тогда через аэропорт прошло 226 433 пассажира. Но в сравнении с октябрем 2022-го пассажиропоток снизился на 9%. В пресс-службе аэропорта отмечают, что это сезонное снижение.
 
Пассажиропоток аэропорта в ноябре превысил исторический максимум и стремится к рекорду. За 11 месяцев этого года пассажиропоток составил 2 823 058 человек. Для сравнения, за тот же период 2021-го аэропорт обслужил 2 731 903 пассажира.
 
В ноябре было совершено 1 360 самолетовылетов, что на 20% меньше, чем в ноябре прошлого года (1 703). В сравнении с октябрем показатель снизился на 142 самолетовылета. За ноябрь через аэропорт прошло 1 427 тонн груза. В сравнении с ноябрем 2021 года снижение составило 24%. А если сравнивать с октябрем 2022, то наоборот есть небольшой рост.
 
Чаще всего из Красноярска пассажиры летали в Москву, Сочи, Новосибирск, Санкт-Петербург и Норильск. Стали популярными и новые туристические направления: Шри-Ланка (Коломбо) и Таиланд (Бангкок, Пхукет и Паттайа).
 
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Автор: Петр Савельев
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