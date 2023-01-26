Компания «Еонесси» расширит производство лифтов в Красноярске

Предприятие закупило новое оборудование, которое позволит ему прирасти в объемах производства примерно на 30%.

Красноярская компания «Еонесси», производящая лифты и лифтовое оборудование, намерена увеличить объемы производства до 872 лифтов в год к 2027 против 670 в 2022.

Для этого предприятие купило восемь современных станков для производства пассажирских высокоскоростных лифтов с верхним машинным помещением и лифтов без машинного помещения на полиуретановых ремнях.

Это позволило нам модернизировать завод, наладить производство лифтового оборудования, создать новые рабочие места. Считаю, что мы сделали ещё один большой шаг в развитии российского рынка лифтостроения, к выпуску высокотехнологичной продукции с импортозамещающим потенциалом», — отметил директор «Еонесси» Валерий Колупаев.

Общий объем инвестиций в компании не называют. Однако, как рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, на эти цели «Еонесси» получила льготный заем на 29 млн рублей от Регионального фонда развития промышленности. На эти деньги, по словам Колупаева, было куплено четыре станка из восьми. Остальные приобрели за счет предприятия.

Сегодня мы видим, что станки уже в работе. Мы ожидаем увеличения объема производства. Таким образом, предприятие закроет потребности в лифтах не только Красноярского края, но и других регионов», — уверен министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Александр Ананьев.

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