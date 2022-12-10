Несколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублей

Восьми предприятиям Красноярского края выдали гранты от Регионального фонда развития промышленности на общую сумму 34 млн рублей.

За счет этих средств организации компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым для пополнения оборотных средств.

Финансовой поддержкой воспользовались:

Красноярский завод холодильников «Бирюса»,

Литейно-Прессовый Завод «Сегал»,

«Европласт-Енисейпром»,

«Роспромстрой»,

«Бытхим»,

НПЦ «Магнитной гидродинамики»,

«Док Енисей»,

«Шеф Полимер».

Благодаря гранту, предприятия могут компенсировать до 90% затрат, но не более размера ключевой ставки Банка России.

Один заявитель может получить в пределах 50 млн рублей.

По условиям предприятие должно быть зарегистрировано на территории Красноярского края и работать в сфере обрабатывающей промышленности.

Также кредитный договор или дополнительное соглашение к нему должны быть открыты не ранее 21 апреля 2022.

В сложивших условиях предоставление грантов оказалось актуальной мерой поддержки для промышленных предприятий региона. Производители могут обращаться за получением гранатов ежемесячно. Фондом уже рассмотрено 29 заявок», — рассказал Александр Ананьев, глава Минпрома Красноярского края.

Читайте далее