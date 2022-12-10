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Несколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублей

Несколько предприятий Красноярского края получили 34 млн рублей
Иллюстрация: otkritkis.com

Восьми предприятиям Красноярского края выдали гранты от Регионального фонда развития промышленности на общую сумму 34 млн рублей.

#НОВОСТИ

За счет этих средств организации компенсируют часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым для пополнения оборотных средств.

Финансовой поддержкой воспользовались:

  • Красноярский завод холодильников «Бирюса»,
  • Литейно-Прессовый Завод «Сегал»,
  • «Европласт-Енисейпром»,
  • «Роспромстрой»,
  • «Бытхим»,
  • НПЦ «Магнитной гидродинамики»,
  • «Док Енисей»,
  • «Шеф Полимер».

Благодаря гранту, предприятия могут компенсировать до 90% затрат, но не более размера ключевой ставки Банка России.

Один заявитель может получить в пределах 50 млн рублей.

По условиям предприятие должно быть зарегистрировано на территории Красноярского края и работать в сфере обрабатывающей промышленности.

Также кредитный договор или дополнительное соглашение к нему должны быть открыты не ранее 21 апреля 2022.

В сложивших условиях предоставление грантов оказалось актуальной мерой поддержки для промышленных предприятий региона. Производители могут обращаться за получением гранатов ежемесячно. Фондом уже рассмотрено 29 заявок», — рассказал Александр Ананьев, глава Минпрома Красноярского края.

 

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Автор: Петр Савельев
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