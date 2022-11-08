Стоит ли красноярцам оформлять самозанятость: отвечает эксперт

Специальный налоговый режим для самозанятых, экспериментально запущенный в РФ в 2019, быстро стал популярным у граждан — не в последнюю очередь из-за пандемии и удаленки.

По подсчетам ФНС, в России самозанятость оформили более 5 млн человек. Тем не менее, все еще высока доля тех, кто предпочитает работать неофициально. По оценке аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в Красноярском крае в неформальном секторе трудится каждый пятый — это в том числе и самозанятые, которые работают без оформления.

Стоит ли сегодня оформлять самозанятость? О том, какие преимущества это дает и какие могут быть трудности, рассказал Никита Савельев — эксперт по продуктам для самозанятых в ЮKassa (финтех-компания ЮMoney).

Кому нужна самозанятость

Специальный налоговый режим для самозанятых создали для тех, кто работает на себя и не нанимает сотрудников. Это могут быть фотографы, репетиторы, дизайнеры, копирайтеры, мастера по маникюру, няни, сантехники и т. д. Самозанятость оформляют также арендодатели жилых помещений и те, кто продает товары собственного производства — например, открытки или бижутерию ручной работы.

За первые шесть месяцев этого года самые большие обороты, по подсчетам ЮKassa, были у самозанятых, которые делают аудио- и видеоконтент, и у дизайнеров. В тройку лидеров попали также организаторы мастер-классов и тренингов, продавцы сувениров и аксессуаров. Самый существенный рост числа самозанятых, в пять раз, отмечен в сфере образовательных услуг. В сервисе «Свое дело» от Сбера репетиторы также занимают первое место. В пятерку самых популярных сфер деятельности входят бьюти-услуги, IT, бытовые услуги и сдача жилья в аренду.

Многие думают, что заниматься всем этим можно и без оформления самозанятости. Однако в этом случае есть риск проверок и штрафов. Официальная регистрация позволяет вести свое дело легально, выходить на маркетплейсы, иметь подтвержденный доход для кредитов и других сделок», — говорит Никита Савельев.

Но самозанятым в России доступны не все виды деятельности. Например, им нельзя сдавать в аренду нежилые помещения, проводить разные посреднические сделки или торговать подакцизными товарами. Эти и другие ограничения прописаны в 422-ФЗ. Годовой лимит по доходу для самозанятых составляет 2,4 млн рублей, при этом месячный заработок никак не ограничивается.

В чем выгода

За счет низких налогов самозанятость помогает безболезненно выйти из серой зоны. Ставка налога на профессиональный доход (НПД), который платят самозанятые, составляет 4% (если вам платит физлицо) или 6% (если платит юрлицо или ИП). В ближайшие шесть лет эти условия не изменятся.

Налог не начисляется, если доходов нет. Других обязательных платежей тоже нет. Можно совмещать самозанятость с работой по найму, регулировать объем заказов по своему усмотрению и не быть привязанным к месту. К тому же сегодня даже крупные компании охотно сотрудничают с сегментом самозанятых», — говорит эксперт.

Чтобы стать самозанятым, не нужно тратить время на сбор документов и визит в налоговую. Оформиться можно через приложение «Мой налог», на сайте ФНС, через Госуслуги, через сервисы банков — например, через «Свое дело» от СберБанка. После регистрации весь процесс взаимодействия с налоговой также происходит в онлайне — в личном кабинете можно формировать чеки на продажу товаров или услуг. Налог начисляется автоматически, заниматься отчетами и декларациями самозанятым не нужно.

Какие есть минусы

У самозанятых не засчитывается трудовой стаж, что может сказаться на размере пенсии в будущем. Но если платить взносы в пенсионный фонд, то эта проблема решается. Что выбрать, самозанятый решает сам.

Индивидуальным предпринимателям тоже доступен налоговый режим для самозанятых. Но, выбрав его, ИП не могут нанимать сотрудников. То есть самозанятый должен все делать сам, а при высокой нагрузке может быть сложно успевать формировать чеки и передавать их клиентам. За нарушение сроков можно получить штраф от налоговой.

Но сегодня существуют разные решения, которые помогают самозанятым вести свою деятельность с комфортом — например, автоматическое формирование чеков. Такой сервис есть у ЮKassa и у СберБанка. Если его подключить, не придется каждый раз создавать чеки вручную — они будут отправляться в налоговую и покупателям автоматически.

На какую помощь можно рассчитывать

В каждом регионе России работают центры «Мой бизнес», которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса, в том числе самозанятых. В августе в Красноярском крае открылось несколько новых офисов этой организации. Здесь можно оформить более 200 субсидируемых услуг и мер поддержки, пройти обучение, получить консультации экспертов.

Для государства выгодно, когда самозанятые работают официально, поэтому оно поощряет развитие этого сегмента. Начинающим предпринимателям помогают субсидиями, обучением, льготами. Меры поддержки запускают и на федеральном уровне, и в регионах», — отмечает Никита Савельев.

Всем самозанятым доступен налоговый вычет на сумму 10 тыс. рублей. На время его действия налог будет снижен с 4% до 3% и с 6% до 4%. Кроме того, сегодня у самозанятых есть возможности, которых не было в 2020. В частности, они могут участвовать в госзакупках, заключать договоры в отношении госимущества без торгов, принимать платежи через СБП.

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