Пятая часть красноярцев работает неофициально
Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала количество занятых в неформальном секторе россиян. В Красноярском крае примерно каждый пятый работает неофициально.
Справка
«Этот выстрел был не «по Воронежу», а по главнейшим для страны территориям, кующим деньги»
«Не помрем — отставать технологически будем все больше. И нашими комбайнами можно убрать урожай. Но зарабатывать будем все меньше». Наталья Зубаревич — о том, как санкции начали влиять на экономику.
«Спешите не сажать картошку, а искать подработки. Это более адекватный способ адаптации»
«Мы приладимся к изменениям, докажем себе, что так и надо. Печалиться будут те, кто понимает всю цену вопроса вдолгую. Базовая реакция на происходящее — отгородиться и не думать» — Наталья Зубаревич.
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Основатель корпорации «Технониколь» уверен, что уровень безработицы в России будет выше прогнозируемого сегодня, и что госрегулирование и госкапитализм не спасут ни экономику, ни людей.
«Не помрем — отставать технологически будем все больше. И нашими комбайнами можно убрать урожай. Но зарабатывать будем все меньше». Наталья Зубаревич — о том, как санкции начали влиять на экономику.