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Пятая часть красноярцев работает неофициально

Пятая часть красноярцев работает неофициально
Иллюстрация: pressfoto/Freepik.com

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала количество занятых в неформальном секторе россиян. В Красноярском крае примерно каждый пятый работает неофициально.

#НОВОСТИ
По данным аналитиков, во втором квартале 2022 таких в регионе насчитывали 265 тысяч человек. Это 19,3 % от всех работающих. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 295 тысяч человек или 20,8 %. В целом по СФО неформально занятых насчитали 21,2 % или почти 1,7 млн человек. 
 
По России количество занятых в неформальном секторе россиян во втором квартале 2022 уменьшилось относительно 2021 на 1,5 млн человек — до 13,4 млн. Больше всего работающих неофициально обнаружили в Ингушетии (56,6% от всех работников), Дагестане (48,6%), Чечне (45,4%), Кабардино-Балкарии (45,3%), Карачаево-Черкесии (42,5%), Республике Алтай (38,8%), Северной Осетии (36,1%), Хакасии (34,7%), Ставропольском крае (34,2%) и Крыму (32,7%). Минимальна занятость в неформальном секторе в Чукотском автономном округе (1%), Москве (3%), Санкт-Петербурге (6,7%), Ненецком автономном округе (7%), Ханты-Мансийском автономном округе (7,4%), Московской области (9%), Республике Коми (9,5%), Мурманской области (9,6%), Ямало-Ненецком автономном округе (10,2%) и Псковской области (11,2%).
 

Справка

 
Для составления рейтинга были использованы данные Росстата. Согласно официальной методологии, к работникам неформального сектора относятся нанятые у физических лиц или трудящиеся на предприятии без официального статуса юридического лица. Речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, работниках семейных и любых бизнесов, у которых отсутствует регистрация в качестве юрлица.
 
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Автор: Петр Савельев
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