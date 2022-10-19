Портал имущественной поддержки для предпринимателей запустили в Красноярском крае

В одном месте собрана информация о земле, недвижимости и транспорте, которые можно взять в аренду.

Интерактивный портал с информацией о земельных участках, помещениях, сооружениях и транспорте, которые могут арендовать предприниматели и самозанятые, запустили в Красноярском крае.

Сейчас здесь собрано порядка 1 800 объектов их различных городов и районов края. На портале можно ознакомиться с их описанием и характеристиками, а также посмотреть фото. Подобрать объект в соответствии с необходимыми параметрами можно с помощью поиска.

Если бизнес заинтересует какое-либо имущество, то надо обращаться в муниципалитет по номеру телефона или электронной почте, чтобы уточнить условия аренды. Независимо от „прописки“ бизнеса предприниматель может выбрать на портале любой объект — и на территории своего муниципалитета, и в соседних районах», — уточнила Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Данные на портале будут периодически обновляться. Актуальную информацию предоставляют администрации городов и районов края.

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