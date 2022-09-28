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В Красноярском крае вводят дополнительные меры для экономического роста

В Красноярском крае вводят дополнительные меры для экономического роста
Иллюстрация: ru.freepik.com

Губернатор Александр Усс подписал указ для ускорения темпов экономики во всех отраслях. Органам исполнительной власти предстоит разработать меры для стимулирования инвестиционной активности.

#НОВОСТИ
Документ опубликован на сайте краевого правительства.
 
Направления мер поддержки разбиты на 6 блоков: земельно-имущественный комплекс, финансовая и налоговая поддержка, кадровое обеспечение, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры поддержки экономики и научно-технологического потенциала. 
 
Так, например, предпринимателям хотят упростить получение в аренду и собственность земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Для НКО предлагают рассмотреть возможность компенсировать часть затрат на коммунальные услуги, а предпринимателям Арктической зоны снизить налоговую ставку. Также губернатор предлагает оказать поддержку тем, кто производит лекарства. Организациям в сфере профессионального образования могут начать давать гранты на разработку инновационных проектов, а молодым мастерам производственного обучения (до 35 лет) — социальную выплату на обустройство.
 
Предложения и нормативно-правовые акты должны разработать и представить министры и члены правительства Красноярского края. Точные сроки разработки новых мер не уточняются. 
 
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Автор: Петр Савельев
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