В Красноярском крае вводят дополнительные меры для экономического роста

Губернатор Александр Усс подписал указ для ускорения темпов экономики во всех отраслях. Органам исполнительной власти предстоит разработать меры для стимулирования инвестиционной активности.

Документ опубликован на сайте краевого правительства.

Направления мер поддержки разбиты на 6 блоков: земельно-имущественный комплекс, финансовая и налоговая поддержка, кадровое обеспечение, создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инфраструктуры поддержки экономики и научно-технологического потенциала.

Так, например, предпринимателям хотят упростить получение в аренду и собственность земельных участков, которые находятся в государственной и муниципальной собственности. Для НКО предлагают рассмотреть возможность компенсировать часть затрат на коммунальные услуги, а предпринимателям Арктической зоны снизить налоговую ставку. Также губернатор предлагает оказать поддержку тем, кто производит лекарства. Организациям в сфере профессионального образования могут начать давать гранты на разработку инновационных проектов, а молодым мастерам производственного обучения (до 35 лет) — социальную выплату на обустройство.

Предложения и нормативно-правовые акты должны разработать и представить министры и члены правительства Красноярского края . Точные сроки разработки новых мер не уточняются.

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