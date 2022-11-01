Пять самозанятых в Красноярском крае получат по 100 тыс рублей на рекламу

В Красноярском крае во второй раз пройдет конкурс среди самозанятых «Лучший в своем деле». Победители получат по 100 тыс рублей на саморекламу

Краевой конкурс «Лучший в своём деле» проводит центр «Мой бизнес». Комиссия выявляет победителей в пяти номинациях. Лучшим достается по 100 тыс рублей на саморекламу.

В конкурсе могут принять участие самозанятые россияне, зарегистрированные в этом качестве более 3 месяцев. Еще одно условия – работать они должны на территории региона. Индивидуальные предприниматели к конкурсу не допускаются.

Лучших определят в следующих номинациях:

- «Кулинарный шедевр»;

- «Лучший мастер бьюти-индустрии»;

- «Лучший проект в сфере креативной индустрии»;

- «Репетитор года»;

- «Ремесленник Красноярья».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября 2022. Все желающие могут заполнить заявку и отправить её скан на электронный адрес vopros@mb24.ru Участие в конкурсе бесплатное.