Пять самозанятых в Красноярском крае получат по 100 тыс рублей на рекламу
В Красноярском крае во второй раз пройдет конкурс среди самозанятых «Лучший в своем деле». Победители получат по 100 тыс рублей на саморекламу
Краевой конкурс «Лучший в своём деле» проводит центр «Мой бизнес». Комиссия выявляет победителей в пяти номинациях. Лучшим достается по 100 тыс рублей на саморекламу.
В конкурсе могут принять участие самозанятые россияне, зарегистрированные в этом качестве более 3 месяцев. Еще одно условия – работать они должны на территории региона. Индивидуальные предприниматели к конкурсу не допускаются.
Лучших определят в следующих номинациях:
- «Кулинарный шедевр»;
- «Лучший мастер бьюти-индустрии»;
- «Лучший проект в сфере креативной индустрии»;
- «Репетитор года»;
- «Ремесленник Красноярья».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 ноября 2022. Все желающие могут заполнить заявку и отправить её скан на электронный адрес vopros@mb24.ru Участие в конкурсе бесплатное.