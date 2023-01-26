Экспорт овощей и дикоросов из Красноярского края вырос в 2,5 раза
До объемов импорта овощей и фруктов краю пока далеко, но прирост идет куда более динамично.
За 2022 из Красноярского края за рубеж было отправлено более 2,4 тыс. тонн овощей и дикоросов, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2021. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.
Основная масса экспорта пришлась на картофель, которого было отгружено 2,1 тыс. тонн. Его в крае закупали Азербайджан, Казахстан и Киргизия.
Также за рубеж отправилось:
- 180 т огурцов (Казахстан);
- 64,7 т кедрового ореха (Казахстан и Китай);
- 36 т томатов (Казахстан);
- 28,4 т грибов (Румыния и Германия);
- 15,1 т побегов папоротника (Китай).
Что касается импортной плодоовощной продукции, то ее через краевой Россельхознадзор в 2022 прошло более 30 тыс. тонн, что на 50% больше, чем годом ранее.
В частности, было ввезено:
- 21,3 тыс. тонн фруктов и овощей из Армении, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана и (капуста белокочанная, виноград, томаты, яблоки, хурма, морковь, лук, лимоны и др.);
- 8 тыс. тонн ячменного и пшеничного солода из Белоруссии;
- 273 тонн лука-севка из Нидерландов;
- 132 тонн риса из Казахстана;
- 14,3 тонн зеленных культур из Армении (мята, базилик, эстрагон);
- 0,2 тонн семян лекарственных растений из Киргизии;
- 2,6 млн штук срезов цветов из Израиля, Колумбии, Нидерландов, Таиланда и Эквадора;
- 632,8 тыс. штук корневищ пионов из Китая;
- 2,9 тыс. штук и 3,69 тонн саженцев из Белоруссии и Киргизии.
Помимо этого из Красноярского края на экспорт в 2022 было отправлено 127 тыс. тонн зерна и 4,4 млн кубометров древесины.
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