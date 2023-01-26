Экспорт овощей и дикоросов из Красноярского края вырос в 2,5 раза

До объемов импорта овощей и фруктов краю пока далеко, но прирост идет куда более динамично.

За 2022 из Красноярского края за рубеж было отправлено более 2,4 тыс. тонн овощей и дикоросов, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2021. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Основная масса экспорта пришлась на картофель, которого было отгружено 2,1 тыс. тонн. Его в крае закупали Азербайджан, Казахстан и Киргизия.

Также за рубеж отправилось:

180 т огурцов (Казахстан);

64,7 т кедрового ореха (Казахстан и Китай);

36 т томатов (Казахстан);

28,4 т грибов (Румыния и Германия);

15,1 т побегов папоротника (Китай).

Что касается импортной плодоовощной продукции, то ее через краевой Россельхознадзор в 2022 прошло более 30 тыс. тонн, что на 50% больше, чем годом ранее.

В частности, было ввезено:

21,3 тыс. тонн фруктов и овощей из Армении, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана и (капуста белокочанная, виноград, томаты, яблоки, хурма, морковь, лук, лимоны и др.);

8 тыс. тонн ячменного и пшеничного солода из Белоруссии;

273 тонн лука-севка из Нидерландов;

132 тонн риса из Казахстана;

14,3 тонн зеленных культур из Армении (мята, базилик, эстрагон);

0,2 тонн семян лекарственных растений из Киргизии;

2,6 млн штук срезов цветов из Израиля, Колумбии, Нидерландов, Таиланда и Эквадора;

632,8 тыс. штук корневищ пионов из Китая;

2,9 тыс. штук и 3,69 тонн саженцев из Белоруссии и Киргизии.

Помимо этого из Красноярского края на экспорт в 2022 было отправлено 127 тыс. тонн зерна и 4,4 млн кубометров древесины.

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