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Экспорт овощей и дикоросов из Красноярского края вырос в 2,5 раза

Экспорт овощей и дикоросов из Красноярского края вырос в 2,5 раза
Автор фото: photosforyou. Иллюстрация: pixabay.com

До объемов импорта овощей и фруктов краю пока далеко, но прирост идет куда более динамично.

#НОВОСТИ

За 2022 из Красноярского края за рубеж было отправлено более 2,4 тыс. тонн овощей и дикоросов, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2021. Об этом рассказали в региональном управлении Россельхознадзора.

Основная масса экспорта пришлась на картофель, которого было отгружено 2,1 тыс. тонн. Его в крае закупали Азербайджан, Казахстан и Киргизия.

Также за рубеж отправилось:

  • 180 т огурцов (Казахстан);
  • 64,7 т кедрового ореха (Казахстан и Китай);
  • 36 т томатов (Казахстан);
  • 28,4 т грибов (Румыния и Германия);
  • 15,1 т побегов папоротника (Китай).

Что касается импортной плодоовощной продукции, то ее через краевой Россельхознадзор в 2022 прошло более 30 тыс. тонн, что на 50% больше, чем годом ранее.

В частности, было ввезено:

  • 21,3 тыс. тонн фруктов и овощей из Армении, Казахстана, Киргизии, Таиланда, Туркменистана и Узбекистана и (капуста белокочанная, виноград, томаты, яблоки, хурма, морковь, лук, лимоны и др.); 
  • 8 тыс. тонн ячменного и пшеничного солода из Белоруссии;
  • 273 тонн лука-севка из Нидерландов;
  • 132 тонн риса из Казахстана;
  • 14,3 тонн зеленных культур из Армении (мята, базилик, эстрагон);
  • 0,2 тонн семян лекарственных растений из Киргизии;
  • 2,6 млн штук срезов цветов из Израиля, Колумбии, Нидерландов, Таиланда и Эквадора;
  • 632,8 тыс. штук корневищ пионов из Китая;
  • 2,9 тыс. штук и 3,69 тонн саженцев из Белоруссии и Киргизии.

Помимо этого из Красноярского края на экспорт в 2022 было отправлено 127 тыс. тонн зерна и 4,4 млн кубометров древесины.

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Прием заявок стартует на этой неделе и продлится аж до осени.

Грузоперевозки контейнеров на КрасЖд прибавили 1,6%

Основная доля перевозок подобного рода пришлась на лес.

Аэропорту Красноярск нарастили скорости обработки грузов

Этого добились путем увеличения производительности труда работников складского терминала воздушной гавани, которая в итоге выросла почти на тонну в сутки на человека.

Автор: Петр Савельев
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